「這兩天口乾，又腹瀉，不知道是不是中了新冠。不用擔心，剛快測是陰性我才來。」Emily說。

「新冠症狀主要是呼吸道的問題，除了咽乾咽痛，一般還有鼻水和咳嗽，有些病人伴隨腹痛腹瀉，但這不是主要症狀。」我想了一想︰「中秋節吃得太豐富了嗎？」

「吃了火鍋和月餅，還有一些冷飲……」Emily愈說聲音愈小。

「大概是吃滯了。正值秋天，大自然中的燥氣愈來愈旺，把地上的熱力和水濕壓入地底，所以溫度和濕度都降。我們身體順應自然，上焦心脾的氣血往下壓迫脾胃中土，對中土造成壓力，氣血不通，這就是濕滯了。

你本來脾胃虛弱，陽氣不足，喝了冷飲，脾胃功能更加差了。然後火鍋和月餅都是油膩食物，需要脾胃加倍勞動去消化。這樣豈不會腹痛腹瀉呢？」我說。

「但是口乾又如何解釋？」Emily問。

「秋天濕度低，空氣中水份不足，乾燥的空氣由口鼻出入，經咽喉入肺，所以我們會感到鼻乾咽乾。這都是正常的。

脾主四時，脾胃強有助我們適應天氣變化。我們可以多吃淮山。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，具有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。淮山以鐵棍淮山為上品。天氣乾燥，可以吃一點滋陰潤肺之物，如雪耳。雪耳性平，味甘淡，入肺、胃經，功效包括滋陰、潤肺、養胃、生津、益氣、補腦、強心。

脾胃濕滯，則要健脾通散化濕，我們可以吃茯苓。茯苓又以雲南出產的為上品，故又稱雲苓。茯苓性平，味甘、淡，入心、脾、腎經，能利水滲濕、健脾安神。

秋冬乃補腎的季節，可以多吃合桃。合桃性溫，味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸，治腎虛喘嗽，腰痛腳弱，陽痿，遺精，小便頻數，石淋，大便燥結的功用。

這些材料可煲成時令湯水，一家大小也合適。」我說。

「謝謝你。」Emily笑道。

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