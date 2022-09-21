香港日均4,500人次到急症室求診，當中1成人有發燒；發燒主因包括病毒、細菌等感染，若用錯療法或延誤病情，惟目前檢測方法耗時數天，費用高達1萬元。中大團隊研發「問細胞」（Cell-Check）技術，最快可3小時內以大數據分析血液細胞的基因反應及發燒成因，成本價100元，可助快速分流病人。

鄧亮生（右）指醫院只需用現有新冠肺炎核酸檢測機，便可應用相關技術。左為梁廣錫。





中大化學病理學系教授鄧亮生及中大計算機科學與工程學系榮休講座教授梁廣錫的「細胞圖譜有限公司」團隊，研發了「Cell-Check」技術，用大數據分辨發燒成因屬病毒、細菌抑或結核菌感染；正申請專利和招募100人在威爾斯親王醫院進行臨床測試；料1年內推出研究試劑。

料1年內推出研究試劑

鄧指血液為細胞混合物，每種細胞對病原體敏感度有異，並會呈現不同的基因表達。目前若想分辨發燒成因，要先把血液樣本帶到實驗室，用最少9小時分離只佔血液5至7%的單核細胞、及提取細胞的核糖核酸等，病人往往要留院觀察數天。而最新單細胞基因測序雖然非常精準，收費卻高達1萬元。鄧於10年前開始構思「Direct LS-TA」技術，壓爛血液樣本形成拼圖，讓電腦作大數據分析，尋找單核細胞化驗，在2017年獲中美及香港專利；另應用技術於測試接種疫苗反應上，於2021年的第48屆日內瓦國際發明展獲金獎；其後想到利用此技術直接「問細胞有甚麼不適」，做「Cell-Check」快速識別發燒成因。

團隊已用美國國家衞生研究院5,000名發燒人士基因數據作機器學習，現只須分析8至10組特定基因便可辨別發燒原因，準確率9成。他指醫院只需用現有新冠肺炎核酸檢測機便可應用技術，及早識別病人及減用抗生素。