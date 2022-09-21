「陳醫師，中醫美容是甚麼概念？」Mable問。

「黃帝內經云︰女子五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。女性以七歲為一周期，過了三個周期，即三十五歲，這裏陽明脈特別指的是足陽明胃經。脾胃在人體裏十分重要，乃後天之本，氣血生化之源。食物通過胃受納和脾運化，水穀精微化成有用的氣血，運行全身，維持人體各項功能。

足陽明胃經的循行路線從頭走足，先由鼻旁開始，經眼睛，然後下巴、腮骨，再經耳邊到額上髮際，支脈往下走至脾、腹、足背到第二趾末節外側。」我說。

「那胃經不是整個臉都行走過？」Mable問。

「對呀。所以內經說陽明脈衰，尤其胃經開始走下坡，氣血不足，面色開始憔悴，頭髮開始脫落。」我說。

「那怎麼辦？」Mable摸著臉兒說。

「這是人生必經階段。可是我們可以減慢衰，身體不要比實際年紀差就好了。」我說

「快說。」Mable 說。

「就是養脾胃，生冷食物和飲料就不要碰。」我說。

「這個老早就知道了。還有其他嗎？」Mable問。

「不要傷血。中醫學有句話：『女性以血為用』。這指女性身體維持經、孕、胎、產、乳，各階段的正常運作，血是必不可少的。

養血最佳的方法是睡眠。睡眠是身體藏氣血的時間，所以早睡是女性養顏的方法之一。」我說。

「那倒是。有些年紀比我年輕的女生，常常日夜顛倒，皮膚比我還差。」Mable沾沾自喜道。

「中秋過去，秋天差不多過了一半，天氣明顯乾燥，我們要吃點滋潤又健脾的食物。我們常說秋梨，秋天宜吃當造的梨。雪梨性涼、味甘、微酸，入肺、胃經，有清熱生津和潤燥的功效。養顏怎少了雪耳。雪耳性平、味甘淡，入肺、胃、腎經，功能包括潤肺滋陰， 強心補腦功能。補血可吃圓肉。桂圓即龍眼肉，性溫、味甘，入心、脾經，能補益心脾，養血安神。這些材料可煲成深秋時令湯水，特別適合愛美女士。」我說。

「立即煲湯喝，還要睡個好覺，保持陽明脈強壯。」Mable笑道。

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