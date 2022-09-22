新冠疫情近日有放緩趨勢，新增個案5,990宗，穩步回落，於是政商界倡香港向國際開關的呼聲愈來愈高。純從經濟角度考慮，倡議無可厚非，但若以公共衞生和市民的健康甚至性命考量，則仍宜審慎，絕不可輕率。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮就曾指Omicron現仍肆虐，認為它暫仍未可與流感類比，又指若要令新冠變成普通輕症，需要以疫苗接種去提升社會整體的免疫力，尤其是一老一幼，惟現時仍未到此階段。

要令新冠變成普通輕症，須提升社會整體免疫力。

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世衞總幹事譚德塞近日也有類似看法。他指全球新冠疫情已接近尾聲：「雖然我們還未走到那一步，但終點已近在眼前。」這是疫情自2020年3月爆發以來，譚德塞最樂觀的言論。不過，譚德塞仍忠告大家，要像馬拉松跑手般，即使終點在望，仍要盡餘力跑畢全程。今時全球每周死亡人數雖已連續數月低於疫情初爆發時的水平，住院及死亡人數的最新趨勢，也令人鼓舞，但仍有逾100萬人死於新冠，實不可掉以輕心。

譚德塞忠告我們，即使終點在望，仍要努力跑畢全程。

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病毒或源自美實驗室

當疫情似乎漸露曙光之際，近日醫學期刊《刺針》（”The Lancet”）的新冠病毒調查委員會經過兩年追本溯源之後，其結論是：在疫情爆發前，有類似沙士病毒的生物工程研究正在進行，至今尚未進行建基於科學、獨立而透明的調查，這包括美國國家衞生研究院（National Institutes Of Health, NIH），以及武漢病毒研究所這兩家機構實驗室的研究細節。《刺針》暗示，新冠有可能源自美國實驗室的類似冠狀病毒，以及其他可能性。

《每日電訊報》（”The Telegraph”）也指美國實驗室可能促成了新冠的出現。據《電訊報》的報道指，《刺針》新冠調查委員會主席兼經濟學家薩克斯教授（Jeffrey Sachs）呼籲，大學及研究機構開放他們的數據庫，好讓外界進行獨立調查，因他懷疑北卡羅萊納大學（UNC）和NIH資助了370萬美元經費的生態健康聯盟（EcoHealth Alliance, EHA）的科學家，與新冠病毒的源頭有關。

新冠病毒有可能源自美國實驗室。

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新冠有實驗項目的特質

薩克斯教授指出，疫情爆發前，NIH資助了一項名為PREDICT的項目，識別及研究有可能從動物傳播與人類的病毒。PREDICT是美中科研合作計劃的一部分，計劃的研究人員從內地和東南亞收集了蝙蝠冠狀病毒，並送到各個實驗室進行測序、存檔、分析和操作，以上程序詳情及實驗的性質，一直諱莫如深，但其中一項正是把一種特殊的蛋白質弗林蛋白酶切割位點（FCS），插入到類似沙士的病毒中，而新冠病毒正因有FCS這特質，才會對人類有這麼高的傳染性，反觀其他冠狀病毒卻沒有這個特徵，遂有科學家認為，這正是新冠病毒來自人工製造的證據。

令人懷疑的是，UNC、EHA及武漢病毒研究所的科學家就在疫情爆發前的兩年內，曾申請研究資金，研究把FCS插入到類似沙士的病毒之中。雖然據稱隸屬美國國防部的國防高級研究計劃局（DARPA）拒絕了那項1,400萬美元的申請，但研究仍有可能獲其他資助而得以開展，並於2018或2019年進行。

需要獨立調查

不過，美國國家衞生研究院已表示，新冠病毒不可能源自他們資助的實驗室，因為現時肆虐的新冠病毒與實驗室的數據，還有很多進化上的差距。到底誰是誰非，薩克斯教授有此總結：只有讓研究人員進行獨立而透明的調查，才可以驗證以上說法。

《刺針》的調查委員會總結，現場感染、實驗室感染天然病毒，以及實驗室感染人工病毒等3個假設都合理，只是獨立研究人員仍未能調查相關實驗室的研究細節，而委員會的建議則獲世衞歡迎。

儘管曙光在望，世衞稱應對疫情的工作及研究會繼續進行，包括繼續積極對新冠追本溯源。事實上，世衞轄下研究包括新冠在內新病原體的新型病元體源頭科學諮詢小組（SAGO）已於去年7月成立。

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