血癌是本港十大致命癌症之一，每年有數以千計的新患者，當中急性骨髓性白血病（AML）惡化速度最快，患者5年存活率平均僅3成，密切監察病情，釐定最佳治療方法非常重要。

養和2018年起引入「數碼滴液聚合酶鏈式反應測試」（ddPCR），已為118名白血病患者進行監測。相關技術靈敏度及解析度較傳統檢測高100倍，有助及早偵測復發徵兆，甚至衡量患者進行骨髓移植的風險。

左為梁憲孫、右為馬紹鈞

養和綜合腫瘤科中心主任梁憲孫解釋，AML可在數日至數周內迅速增長，病人5年存活率平均僅3成，密切追蹤變異基因的變化、偵測微量殘存疾病（MRD）很重要，惟白血病患者接受治療後，體內仍可殘留MRD，導致癌症復發，惟傳統顯微鏡檢測靈敏度及準確度不高，難掌握真實病況。

可追蹤罕見突變基因 偵測復發徵兆

該院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞亦指，半數的AML患者有基因突變，40%則有融合基因，故定量PCR、新一代基因排序系統和流式細胞測試，亦未必有效追蹤相關變異基因的變化。

為此，養和2018年起率先引入「數碼滴液聚合酶鏈式反應測試」（ddPCR），以較傳統檢測高100倍的靈敏度及解析度，仔細掌握MRD數據，至今已為118名白血病患者監察病情。

馬稱，採用ddPCR技術時，會因應患者的變異基因類別，度身訂造檢測試劑，故可追蹤及鎖定其罕見的突變基因；將個別DNA分子分隔在不同滴液內，更可精準量度MRD數目，有助偵測治療效果、復發徵兆，甚至衡量患者進行骨髓移植的風險及時機，最快可分別在5日和2個月內，提供舊症和新症的相關數據，而收費與流式細胞測試相若。

掌握用藥反應 及早轉藥緩解病情

有53歲慢性骨髓性白血病患者進行相關測試後，發現用藥反應未如理想，且在用藥12個月時，融合基因數量飈升5倍並產生抗藥性，及早轉藥令病情在6個月後得到緩解。