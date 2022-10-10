情緒病是常見的都市病，今日是「世界精神健康日」，亞洲精神藥理協會引述統計資料指，本港每5個人當中就有1人會在人生中受到不同程度情緒病的困擾，且有調查顯示，逾6成情緒病患者不願意或非常不願意向他人透露病情。協會強調情緒病涉及腦部化學傳遞問題，單靠個人意志力難以治療，建議患者求醫接受專業及藥物治療。

Kate（化名）讀中四時遭受校園欺凌，加上學業和文憑試壓力影響，情緒備受困擾，她曾向老師及社工反映但未獲支援，又不敢向家人透露情況，讀書表現漸受影響，她甚至逃避上學及萌生自殺念頭，後來經精神科專科醫生診斷證實患上抑鬱症，醫生為她處方安眠藥及血清素。

難靠意志力控制病情

Kate投身職場時，曾向上司反映需要經常覆診，但被質疑是藉口，而服藥亦令她出現疲倦及手震，致難以集中工作，投身職場約1年已轉了4份工，接受2年治療後情況才有改善，現時毋須再服藥。

王明爍醫生（右）指如情緒病患者同時接受藥物、心理等合併治療，將可發揮最大成效。左為患者Kate。

精神科專科醫生王明爍表示，情緒病患者不僅會有煩躁、憂慮及低落情緒，更會同時出現各種不適如頭痛、失眠、疲倦或其他原因不明的疼痛等；一般人患病除與個人性格、成長經歷及其他環境因素有關外，近年有研究顯示，患者的腦部化學傳遞物質如血清素、去甲腎上線素、多巴胺、谷胺酸等失去平衡，同樣可以致病。

現時治療情緒病可分三方面，包括心理治療、藥物治療及合併治療。王明爍表示，情緒病與其他疾病一樣，及早治療可控制病情，但因患者的生理變化、即腦部化學傳遞物質失調也會影響病情，故不能單靠意志力控制病情。

新藥副作用較少

王續指，近年隨著藥物發展，新一代多機制抗抑鬱藥物可藉激動和拮抗來調節不同5HT受體，從多方面改善病徵，比以往選擇性血清素再吸收抑制劑（SSRI）較少副作用，大部分患者接受療程後，病情會有進步。

王明爍強調，長期情緒問題會對身體造成嚴重影響，例如可致高血壓或令患心臟病人士的病情惡化，影響患者的工作及社交生活，如患者同時接受藥物、心理、物理、心理社會治療等合併治療，將可發揮最大成效，籲市民多了解精神健康和情緒障礙，消除誤解。

亞洲精神藥理協會亦提醒，情緒病患者須正視病情及積極治療。