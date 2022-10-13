隨著天氣慢慢變冷，很多胃腸功能不好的人，一到了天冷就犯病。進入秋冬季節，人體新陳代謝速度下降，很多人的脾胃處於疲勞狀態，此時如頻密進補便會加重脾胃負擔，導致消化功能紊亂。

中醫認為，胃腸功能不好，多因脾胃虛弱引起。脾胃虛弱者，最怕寒冷。很多人在天冷常會出現胃痛胃脹、腹瀉、噁心嘔吐等症狀，主要就是胃氣失和引起。上文提及胃對人體的重要性、養胃誤區和按胃寒胃熱調養；今期再具體探討養胃如何從生活習慣上做起，並推介養胃食療。

養胃護胃治養為本

胃病素有「三分治，七分養」的說法。養胃氣，預防調理才是首選之策。

一、飲食規律

最重要一點就是養成良好的飲食習慣，注意飲食規律和飲食衛生，避免暴飲暴食或過度飢餓，少吃粗糙、刺激性強的食物。

二、細嚼慢嚥

進食時會分泌出唾液，讓唾液與食物充分攪拌，從而幫助消化，還能對胃黏膜產生保護作用，故進食時細嚼慢嚥也是一個養胃護胃小竅門，對於肥胖人士還能起到減少攝入的作用。

（圖片來源：unsplash）

三、早起一杯溫開水

起來緩慢喝一杯溫開水，一來可以喚醒脾胃，為接下來一天的消化運作做緩衝準備，二來可以溫養脾胃的陽氣，這是一個簡單有效的養胃護胃方法。

（圖片來源：unsplash）

四、飯後走一走

俗話說「飯後走一走，活到九十九」，飯後1小時平靜地散散步，可以給胃消化食物起到助攻作用，給胃減輕工作量，故也是一個實用的養胃護胃方法。

五、推拿按摩

運動不便者，飯後或睡前可以搓熱雙手，以肚臍為中心順時針按摩60至90圈，然後再雙手按摩放鬆小腹。

脾與胃的關係

脾與胃位居中焦，以膜相連，經絡互相聯絡而構成臟腑表裏配合關係。脾胃為氣血生化之源，內傷脾胃，百病由生，因此脾胃在維持身體健康中起著重要作用。脾胃虛弱者的表現：

1、大便稀溏腹瀉

脾胃主運化水濕，脾胃虛弱，無力運化水濕，水濕內停而下注腸道，故見大便稀溏，或夾有不消化食物殘渣，食後易瀉等。

2、食欲不振

脾胃功能失調，納運失常，脾胃無力消化食物以營養全身；身體虛弱，胃口差，就會對吃飯不感興趣，吃得少。

3、面色萎黃

脾胃虛弱則氣血生化乏源，難以滋養四肢百骸，易出現面色無華、臉上沒有光澤、頭髮枯黃等。

（iStock圖片）

4、四肢乏力

《素問》所說：脾運化水穀，以生養肌肉。人體的四肢，同樣需要脾胃運化的水穀精微等營養，以維持正常的生理活動。脾胃虛弱，則無力運化水穀精微以滋養四肢，所以易出現四肢乏力。

（iStock圖片）

下一頁：調理脾胃養好氣色、養胃食療推介