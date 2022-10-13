朋友間熱烈談論《野人老師》第五集那個感人的自閉症兒童聰聰的經歷，但是各人的關注點和感動位都不同。

我喜歡的那部分就是小女孩聽了老師對聰聰的古怪行為（例如不斷重複老師的指示）的解釋之後，便伸出友誼之手。

《野人老師》劇照

有人說：「小朋友真的那麼友善？很多有特殊學習需要的小朋友在校內都是欺凌的對象。若不是被取笑就是被杯葛！」

朋友是資深的老師，她說：「老師的態度和學校的立場都會影響學生的反應。以前有些同業覺得這些學生不合作，他們的行為問題阻礙了課堂的進度，不知不覺間就流露出厭煩的態度，那就會令其他學生也在不明白的情況下表現出各種厭惡和怪責的反應。如果老師可以及早向同學們解釋，事情就完全不同了！」

另一位朋友是心理學家，她接著說：「如果只是說該名學生有病，有特殊需要，那麼其他學生只會表現出『同情心』，是憐憫之心，是覺得對方比自己不幸而友善，是好心，不是真心！

但是，老師解釋學生是把老師的話牢牢記住，這個說法既平實又正面，把學生的特質非病態化，令到其他學生明白及接納，這就是『同理心』，是平等的，是互相尊重的。這也是真正的共融，大家做朋友，接受彼此的不同，卻又是一個相親相愛的共同體。」

老師說：「對呀！共融的重點並不在於『共同體』，不在於大家相同之處，而是在於接納大家的不同，彼此的獨特，互相遷就幫助，卻又互補不足，從對方身上學習，這才是最美最理想的共同體。」



