「教師這個職業啊，假期多，和很多工作比起來是輕鬆了不少，但是有點費頸椎……」湯老師無奈地說道。

湯老師本來就有職業病，經常需要用止痛藥來處理。今年，由於頸椎不適，經過半年的職業治療，頸椎疼痛的症狀已略有改善，最近不知怎麼了，近3個月，經常感覺到左肩膀疼痛。

本來想著等到放假後，好好休息一頓便可以緩解，但是，休息後非但沒有緩解，疼痛感反而加劇，經常需要服用止疼藥。

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一個月前，在朋友的陪同下，來到診所求診，並要求做徒手肩關節復位治療，她們本來以為是肩周炎，但檢查結果一切正常。

湯老師問：「我是否患上了疑難雜症，到底是怎麼回事肩膀就是痛？」

我答：「你的脈理沉澀，同時上腹滿悶，肝經郁滯，肝脾兩虛，還是建議作進一步檢查。」

湯老師喃喃道：「我一向吃飯太急，所以有點消化不良，這都是病嗎？」

我答：「檢查一下，大家都安心呀。」

檢查報告：胰腺癌。

湯老師覆診時說：「令我們驚呆了，為甚麼肩膀疼，會被診斷出胰腺癌？」

我答：「胰腺癌患者之所以會出現肩膀疼，主要和經絡循行路徑和胰腺的位置有著相關性。胰腺在左上腹，並且位置偏後，因此當胰臟發病時，一般背部會出現背俞穴位反射痛，痛點在膈俞，但很多人都誤以為只是背肌酸痛。同時，體內的胰腺癌細胞會對腹膜神經叢造成壓迫，這個時候可能會出現神經痛。除此之外，癌細胞還會直接轉移到骨頭上，從而出現肩膀以及背部大範圍疼痛。但是對於早期的胰腺癌來說，症狀並不會太明顯，即便出現疼痛感，正常情況下大家第一時間也不會想到是胰腺癌在作祟。但經過結合診斷，癌細胞就無所遁形。」

湯老師續問：「胰腺癌來臨的時候，除了出現肩幫疼痛外，還會有甚麼症狀？因為我知道胰腺癌病情惡化得非常快，如果不及時進行治療，可能會耽誤最佳治療時期。」

我答：「

1. 脾腎兩虛。

消化不良，導致噁心嘔吐。

胰腺癌患者還有可能會出現脾虛而消化不良現象，從而導致食慾下降，甚至還有可能會出現噁心嘔吐。主要是胰腺分泌出來的液體會和膽汁一起進行到腸道中（腎區），幫助腸道消化。當胰腺發生病變時，胰腺液體的分泌便也會受到影響，從而影響到腸道（腎）的消化與吸收，最終出現消化不良的現象。

2. 肝氣郁結、瘀邪阻絡。

腹膜損傷，出現上腹疼痛感。

胰腺癌在病發時會對腹膜造成一定的損傷，這個時候便會出現左上腹疼痛或悶痛。據臨床表現有60%～80%胰腺癌患者都會出現上腹部疼痛，但是疼痛感和胃疼症狀相似，因此很容易被忽視。

3. 肝腎虧損，邪毒郁阻。

膽汁分泌異常，出現黑尿。

胰腺癌患者的尿液也會發生變化，主要是因為胰腺分泌出來的液體會通過胰管進入膽道和膽汁相結合。這個時候便有可能會導致體內的膽汁變得越來越多，從而影響到尿液顏色，一開始顏色可能會比較深，慢慢的便會出現黑尿。

4. 氣血不足，腦髓空洞。

胰島素分泌過多，誘發低血糖。

胰腺發生癌變後，胰腺中的胰腺β細胞，合成後可以促進胰島素分泌的細胞，這個時候便有可能會出現胰島素升高。在胰島素含量較高時，會不停地吸收人體的糖分，久而久之便會導致體內糖分不足，出現低血糖症狀，同時整體氣血營養暗耗，而出現整體虛脫狀態。」

湯老師說：「現在才知道肩膀疼痛原是癌症的警示，病已發，譚博，你可有辦法處理？」

我答：「用針灸治療。

針刺：膈俞、肩三針、三陰交和湧泉等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，七次1療程。」

湯老師大喜，遂問：「那麼肩膀的疼痛可否同時治療？」

我答：「肩三針、三陰交和湧泉等穴巳早有準備。」

湯老師點頭：「你辦事，我放心。」