穿著上月亮鞋，除了所謂的「懶人」減腿瘦腿，真有效嗎？或許得不償失。

「不是用力愈多，肌肉就更緊致，更瘦嗎？」

「當然不是，你這些要多費力氣走路的話，只會引起肌肉的勞損，而不是肌肉鍛鍊或增強肌力的。」我答。過多的運動訓練，只是肌肉的勞動、活動，加上要按時、固定訓練周期才有效的，如果只是一些鬆弛了的肌肉，有足夠的簡單運動，的確可以把肌肉操練起來，結實起來。但如果是脂肪比例較多，肌肉群本質上是較粗壯的話，那麼只是不斷勞力走路的話，也只能引起肌肉組織發炎的下場。

「 誰人沒有行錯些路 何用卻步

還能流淚已經很好 」 《到底發生過甚麼事》

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膝蓋彎曲角度 決定受傷的嚴重性

由於膝關節是一個樞鈕／鉸鏈關節，只能作屈或伸的動作，關節及其附帶的肌肉群，在零度（完全伸直）至30度的活動範圍，膝關節面與面之間的運動模式是互相滾動的，軟骨表面並不會產生具有破壞作用的摩擦現象，只是肌肉的拉力較多，也尚算正常的；但彎曲過了30度後，不同關節面之間的軟骨間才開始混雜有互相摩擦的滑動運動；超過60度之後，就完全是會有摩擦破壞作用的滑動運動了。

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然而人類自然的移動方式（如走路、跑步），在受力的站立期，膝關節的彎曲角度並不會超過30度，軟骨是完全不會受傷的。但是當一些過伸的現象出現時，對關節的摩擦力，便不再是零度至30度的故事了。膝關節過伸，多在女性身上出現的，嚴重的會出後扯腿的問題，如再加上高跟鞋或鞋底不平穩的話，就會出現更多的問題，視乎是肌腱或軟骨磨損的情況。

這個情況如再遇上膝關節周邊的肌力不平均、膝蓋的活動度過多、連接髖部與膝蓋的肌群過分緊繃的話，這些問題容易帶動膝蓋往錯誤的活動方向，而不是在正確的股骨滑槽上滑動，那就是常見的前膝痛了。

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由於女性先天盤骨較寬，可能會因而影響到膝蓋骨的滑動方向有別於正常，因此「髕骨股骨疼痛症候群」多數在女性患者身上出現。

（下期待續）