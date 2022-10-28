朋友間談起素食總有兩種例子，一種是對單純瓜菜豆類食物覺得單調，而偏向選擇有相關食材製成的素食急凍食品配搭瓜菜豆類食物；另一種是認為素食只要食瓜菜豆類食物就最天然最好。前者的朋友認為只要是配搭點綴一下就可，既不是主食，又沒叫你一下子食很多，但烹調上卻可以多點食趣及變化！尤其是借此接引葷食者，能讓他們接觸到素食也可以很好味這一步已經是踏出非常有力量的第一步！

事實上，各人各有需要，倒沒有甚麼應不應該的。好比健康專家也叫你晚上十一時睡覺，有幾多人真的跟著做？十一點後睡覺大有人在，也有他們調整健康睡眠的理念。所以，每種的食材及選擇的烹調及食法，都要注意拿捏有度，取其平衡。

就例如說炸春卷，相對食生一族及健康一族，對炸物一定時反對；雖然炸物是有點邪惡，引致燥熱，不過，從好處去想，就是少食一餐肉類炸物，多食一次蔬食炸物，又是踏出另一步。只要「食之有度」，知止就是了。又不是天天吃，偶爾邪惡一下，滿足心癮；識知止，懂平衡，才是王道！

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

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