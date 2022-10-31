過去這一年在家裡做早餐，自煮樂趣無窮，選擇多，靈活又健康，得多過失，這份心情，已多次在此欄目分享，而另一令我雀躍的事情，就是每天早上親手泡的那杯「齋啡」。

咖啡種類千變萬化，從樹種、產地、處理步驟及烘焙程度，以至我們沖泡時的水溫和手法，通通是學問、次次有驚喜。因為自煮，每天一杯，讓我大有藉口四出搜刮各款不同的咖啡豆，濃郁雅淡、酸苦甘甜、細緻厚實，都有！挑戰味蕾，建立自身專屬的咖啡記憶。

就這樣，每天拋掉的咖啡渣，累積起來也有一定分量，幸好居家屋苑設有咖啡渣回收桶，定時定候，我便作出「貢獻」，但每次把咖啡渣拋進回收桶時，仍會嗅到一股淡淡的咖啡香氣，有點不捨，畢竟都是自己用心揀選回來的咖啡豆！

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不少環保達人倡議「咖啡渣循環再用」，如作植物天然肥料，基於本人是馳名古今中外的「植物殺手」，植物好端端的買回來，短則兩星期、長則三個月，必死無疑，我早已立定決心，家中不會再有泥土培養的植物，以咖啡渣作肥料一節，行不通；又或用作驅蚊防蟲趕曱甴，我家沒這方面的困擾，咖啡渣自然也用不著。

思前想後，在定期「貢獻」之餘，還是把少量咖啡渣留起，做些簡單DIY，讓自己直接受惠，其中包括手工皂和磨砂膏。

未入正題先戴頭盔：

1. 我不是任何範疇的達人，以咖啡渣做清潔護膚品，是否真的具備清潔護膚功效，我沒做專業研究，完全無法保證。

2. 每人身體、皮膚組織結構有異，對於咖啡渣會否過敏，試用前請自行判斷。

3. 下述的製作過程，除了基本材料咖啡渣外，還會加入其他配料產品，那不是廣告，只是在家裡隨手拈來，閑人可自選個人喜愛的品牌。

都說咖啡豆種類繁多，當我們用機把咖啡豆打磨成咖啡粉的時候，其粗糙幼滑度都有點分別，我把它們稍作分類如下圖，較幼細的為（A） ，用作磨砂膏，較粗糙的為（B） ，用作手工皂。謹記進行DIY之前，必須把咖啡渣徹底曬乾或風乾。

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咖啡渣磨砂膏

材料：咖啡渣（A）、酒精、椰子油、香薰油、蜜糖，所有分量隨意。

工具：有蓋玻璃瓶、任何可作攪拌用的器皿，如匙羹、筷子





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做法：

1. 玻璃瓶洗淨，抹乾，備用。

2. 把適量咖啡渣注入玻璃瓶，加幾滴酒精，當作基本殺菌，拌勻。





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3. 分段式注入椰子油，每次少量，攪拌後，再注入少量，直至全數咖啡渣均勻吸收。





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4. 最後注入香薰油，拌勻，蓋上即成。





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貼士：

1. 每次做的分量不必太多，因為實在太簡單，反正我們不會天天做磨砂，足夠兩、三次用便好，新鮮做新鮮用最是小確幸。

2. 不愛椰子油可以橄欖油代替。

3. 最理想是洗澡時順道作身體磨砂，尤其適合手、腳特別粗糙的位置，但要注意安全，始終加了油份，在浴缸使用，較易滑倒和絆倒。

4. 另一用途是取少量，拌入蜜糖作臉膜，敷5 - 10分鐘，以溫水沖洗即可。





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咖啡渣手工皂

材料：咖啡渣（B）、肥皂碎料，所有分量隨意。





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工具：烹煮用的小鑊、小膠盒





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做法：

1. 把平日用剩的肥皂碎料儲存至一定分量，以慢火預熱小鑊，注入肥皂碎料及少量水份，務求把肥皂融掉成厚稠的肥皂水，稍待降溫。

2. 小膠盒都是布甸、玉子豆腐等食物包裝盒，用過後，洗淨，抹乾，備用。

3. 把適量咖啡渣及肥皂水，分段式注入小膠盒。





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4. 注滿後把小膠盒罝於陰涼處一夜，待其凝固硬身。





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5. 成型後，鬆掉小膠盒即可使用。





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貼士：

1. 烹煮時不宜大火，亦不可加入太多水份，否則難以凝固成型。

2. 此皂原意作一般廚房清潔用途，若用作洗手皂，比例上可減少咖啡渣的分量，或轉用較幼滑的咖啡渣，免得太粗糙傷皮膚。

3. 咖啡渣驟看「爛泥扶唔上壁」，實情在於我們有沒有足夠智慧，扭轉乾坤，處世做人也一樣，任誰也沒有資格看輕誰，消沉墮落，都是自找的，只要我們不放棄，一切自會不一樣！

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