昨日立冬。《月令七十二候集解》說：「立，建始也……冬，終也，萬物收藏也。」所謂「冬季進補，來年打虎」。按照中醫養生理論，冬天是人體「進補」的重點季節，俗稱「補冬」。冬季進補固然重要，但是也不能盲目進補，要補得恰到好處，不可過偏。補之太過，反而會導致氣機壅塞，出現胸、腹脹滿，升降失調。今期請來註冊中醫師張立彤跟大家分享冬季養生原則。



為何要冬季進補？



張醫師表示，人體的生理活動同自然界四季氣候的變化有著一定的聯繫。冬藏的藏就是儲藏的意思，因為冬季萬物潛藏，人體的陰精、陽氣也趨於潛藏，此時進補，陽氣就易於吸收而藏於體內。加上，人體皮膚肌腠在冬季比較緻密，排汗減少，攝入的營養物質也容易收藏起來；況且人的食欲在此時也比較旺盛，所以冬季是養精蓄銳的大好時期，同時體現中醫「治未病」的哲學思想，為來年健康打下基礎。



體質不同，要辯證進補



清代醫家程國彭言「補之為義，大矣哉！……有當補而不分氣血、不辨寒熱……不分五臟、不明根本、不探求調攝之方以誤人者……」



張醫師表示，大家都知道虛則補之的道理。雖然 虛人當補，但虛人的具體情況各有不同，故進補時一定要分清氣血、陰陽、臟腑、寒熱虛實，辨證施補，方可取得益壽延年之效。



氣虛人士



症見唔夠氣，體倦乏力，聲音低微，自汗，面色萎黃等。在飲食方面宜多選用人參、淮山、茯苓、白朮、黨參、北茋、太子參、瘦肉、小米、糯米、蓮子、鴿肉、鯽魚、黃鱔等。



血虛人士



症見面色蒼白，唇甲淡白、失眠健忘，手腳冰冷，頭暈眼花等。在飲食方面宜多選用龍眼肉、紅棗、大棗、當歸、首烏、烏雞、牛肉、桑葚、蓮藕、紅糖、花生、菠菜、紅豆、胡蘿蔔、葡萄乾等。



陰虛人士



症見體形偏瘦，口乾，聲音嘶啞，容易潮熱，手足心熱，便乾尿黃等。在飲食方面宜多選用沙參、麥冬、玉竹、石斛、枸杞子、百合、蜂蜜、黃精、雪耳、蛤蜊、甲魚、鴨、鵝、鮑魚、海帶等。



陽虛人士



氣虛的進一步發展，症見畏寒肢冷，腰膝酸痛，冇氣冇力，小便情長，夜尿增多大便稀爛等。在飲食方面宜多選用冬蟲夏草、鹿茸、肉桂、牡蠣、雞蛋、西蘭花、鵪鶉、鰻魚、核桃、生薑、韭黃、扇貝、海蝦、羊肉等。



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