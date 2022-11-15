絕大部分成年人，應該有小弟經歷，正是在18歲以前，經常被篤住額頭「唔准乜、唔准物」，但眼見「唔准」自己的成年人，包括家中長輩及老師，則在做，故此，條氣非常唔順。但礙於無力（獨立能力及法例規範）對抗，只得滿腔反叛之火，與及，日日希望快點到十八歲。成年後，做乜都得。

每個人皆有自由選擇的權利。當然，選擇錯咗，就自己吞下後果，無怨無悔。

每個人最大的權為「自由選擇權」。不容肆意作獨裁式剝奪。

正常多元化社會，一定有不少被界定為「有害」的事！但一個尊重人民自由意志的政府，非必要，絕不會立法禁止。包括：濫交、吸煙、飲酒、夜瞓、暴食、嗜甜、灌咖啡……

以民為本的社會，以尊重市民的選擇自由開始。「我為你好啫」，絕不能成為剝奪選擇權利自由的藉口！

人生之中，很多抉擇可能有風險，政府不應替任何成年人下決定。

利益申報，小弟從不吸煙，因討厭煙味。所以，早早對朋友及同事在身邊吸煙，非常反感，覺得直接妨礙我呼吸新鮮空氣的自由。故一貫支持政府立例禁止公眾地方吸煙，周圍噴出有害健康的尼古丁，太不道德了。

我不吸煙，亦反對吸煙，立場鮮明。

此外，先父也曾是長期煙民，晚年見證佢肺氣腫，最後要孭氧氣樽，真是苦不堪言，故對吸煙，有極大抗拒。

但上述的原因，仍遠遠不能成為剝削成年人選擇的自由！

對，吸煙令公共醫療費用支出大增。這個，政府應從增加煙稅及教育兩方面著手。

禁煙最佳方法，應由教育及加稅著手，做法遠比一刀切文明。

若真認為有必須，就透過全民諮詢及立法，將吸煙視為吸毒品一樣禁絕，人人都不准吸！

但萬萬不能推出「吸煙權利不平等」政策。咁搞，一定拆天！因這是一項「死罪」。相信，公開諮詢時，一定遭到壓到性反對。簡單，自由，一係齊齊冇，一係齊齊有，唔能夠分類！你估大家活在「動物農莊」（Animal Farm）乎？

我堅決向一切不平等政策SAY No！

我凡反對雙重標準，「龍門」只得一個。任何政策，必須一視同仁地實行。香港不是「動物農莊」。

所以，我對吸煙與健康委員會及醫衞局局長提出「禁止向2009年後出生的人售賣煙草」，誓死反對！這屬「大是大非」大原則，絕對不能妥協！

其實，更應令人擔心的，並非吸煙之害，反而，是以「為你好、為你健康、為你乜乜物物」之名，將成年人天賦擁有選擇自由，逐一剝奪。太荒謬了。除非傻咗，才會贊成。

絕大部分煙民，皆知吸煙的後果。

今日小弟白紙黑字，堅定表態，反對反對再反對！

社會已「由亂入治」，千祈咪捉蟲蟲，推出令人憤怒的戇居政策呀。除非另有動機！