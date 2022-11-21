  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

21/11/2022

別話（三）：路路綠住行

#環保 #綠色生活 #大自然 #價值觀 #富裕 #貧窮 #節檢 #生活智慧
  • 收藏文章

　　文明社會談「綠色生活」，重點在環保，當中有一套既定的標準，有制度、有數據，把這一切包裝起來，就成了一種概念，經過幾十年的公民教育，人人琅琅上口，位位是達人，但放諸現實生活，理論始終是理論，沒多少城市人可以認真、徹底又持久地實踐下去。

 

　　回想一下我們的選擇……

 

　　小範圍如：每次訂購外賣食物，會自備餐具嗎？日常紙張會雙面盡用嗎？公司同事下班前，會把自己部門的冷氣機和電燈稍微關掉嗎？

 

　　大角度如：可以偶爾放棄自駕而選用公共交通工具嗎？購入全新落成的單位，可否避免進行大裝修，把本來完好的浴缸坐廁打個稀巴爛，給堆填區送來一車泥頭垃圾？

 

　　怪只怪現代社會太富裕，財源滾滾物資足，讓我們可以隨心所欲，行住坐臥，心裏想著的，轉眼到手，因為「花得起」，自然「花得喜」，就此，我們變得任情任性、不顧一切。

 

　　所謂「綠色生活」，說穿了，不過是窮人的生活態度，當一切都是如斯拮据貧乏的時候，我們根本沒條件浪費，人就變得踏實，擁有的，都會盡量珍惜。

 

　　且看我爸媽和奶奶那一輩，半生在窮日子中掙扎，活到今天八、九十歲，早已「脫貧」，但慳儉樸實之風沒半分褪色，細心觀察他們的生活起居，就是一堂活生生的「環保課」。

 

　　爸媽從來不用冷氣機，炎炎夏日就是一部電風扇再加一把手搖大葵扇；日間閱報練字織冷衫都坐於窗台，盡取自然日光。

 

　　奶奶慣常把洗米水留下，用以沖洗蔬菜表面的泥巴塵垢和碗碟殘留的油脂醬汁，這樣快速沖洗一轉，之後再以乾淨水清洗。

 

　　客觀環境和個人經歷，成就了他們獨有的價值觀，「節約」就是他們的生活日常，不需要給他們送來環保小錦囊，因為他們早已是環保先驅。

 

　　並不是一概他們堅持守護的，我都百分百同意，好像老媽和奶奶無限量積存的膠袋和布碎，我看著就頭痕，但值得欣賞的，我便會用心學習。

 

　　作為告別文章第三篇，我把部分關於「綠住行」的舊文整理如下，年代實在久遠，部分提及的機構組織可能早已消失於江湖，無法持續的，都各有因緣，但曾經出現的，都是有心人，如果我們覺得有意義，大可在能力範內，以自己的方式自行繼續，莫因小善而不為，明天才有希望。

 

1.    關於循環再用

 

-    不是垃圾站

-    源頭減廢

-    執嘢大笪地

-    一切不一樣

-    塑膠垃圾你我有責

-    勤動腦筋讓廢物重生

 

2.    關於珍惜食物

 

-    稻米復耕

-    二澳 ：從復耕到復村

-    二澳：永續發展的可能

-    喜居生活

-    食得唔好嘥

 

3.    關於環保DIY

 

-    給小強一條生路

-    賀年碌柚家居除淨好幫手

-    自製鹹柑桔

-    定生慧 手作仔樹葉書籤最是療癒

-    善用咖啡渣秋冬潤膚兼磨砂

 

4.    關於綠色生活

 

-    回歸木板床

-    赤腳行

-    悠悠天地任我行

-    瘋想大棠賞楓

 

（圖片由作者提供）

 

　　放下人類乃「萬物之靈」的執著，以摯誠謙卑的心態，如實的跟大自然溝通融和，我們自會有更大啟悟。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
輕養生
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk