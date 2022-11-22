乳癌是本港女性最常見癌症，而且每5名患者就有1人患上復發機會較高、存活率較低的HER2受體陽性（HER2+）乳癌。有臨床腫瘤科專科醫生指，在術後輔助治療中使用雙標靶藥物，可減低高風險患者在8年內復發或死亡的機會，如透過皮下注射更可縮短留醫時間。但有調查發現逾半患者沒有足夠時間理解新療法，或失最佳治療機會，有病人組織籲建立統一資訊平台，及加強支援病友。

臨床腫瘤科專科醫生張天怡解釋，HER2+乳癌的癌細胞有較多HER2受體，可加強信息傳遞，令腫瘤生長及擴散速度較快，患者易復發，且3年存活率僅約85%。

近年HER2+治療方案不斷推陳出新，包括雙標靶藥物。張稱，HER2+患者術後一般會接受為期1年的術後輔助治療，每3周注射單標靶藥物1次，並在首4至6個月同時做化療，以徹底清除癌細胞，但約30%淋巴擴散者接受治療後，仍在10年內復發或死亡。

張指，雙標靶藥物可代替單標靶藥物，減低高復發風險患者在8年內復發或死亡機會28%；更可用靜脈注射方式施藥，在療效與皮下注射相若情況下，把留醫時間由逾3.5小時減至約20分鐘。

組織建議醫療界建立整合資訊統一平台，助乳癌患者掌握治療方法。（受訪者提供）

全球華人乳癌組織聯盟、乳您一起-you're not alone及同路人同盟於今年9月訪問91位HER2+患者，結果發現53%人未能清楚表達治療期望，55%人指沒足夠時間從醫護身上了解各種療法。

倡設平台整合治療資訊

全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳稱，近9成確診少於1年的第2至4期受訪者稱，若知道皮下注射雙標靶藥物與靜脈注射的療效相同，並可縮短留醫時間，必會選擇前者，惟過去僅33%人曾接受相關治療。

王認為，醫護工作忙碌，網絡資訊過度分散，震驚和徬徨情緒亦有礙患者掌握病情資訊，或錯過較好的治療方法，建議醫療界建立資訊統一平台，及加強病友組織的情緒支援服務。