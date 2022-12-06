你有無試過一個人靜坐時，突然聽見一些蟬叫聲？又不是春天，何處來的鳥語花香。時已入冬，室內外溫差大，人體內耳毛細血管供血功能直接受環境影響而收縮，即使平時無耳病的人士，也有機會出現耳鳴。《太平聖惠方》明確提到：「耳鳴不止，則變成聾也」。註冊中醫師張立彤指出，耳鳴久拖不治易致耳聾，預防勝於治療。

何謂耳鳴？

耳鳴是一種在沒有外界聲、電刺激條件下，人耳主觀感受到的聲音。值得注意的是，耳鳴是發生於聽覺系統的一種錯覺，是一種症狀而不是疾病。有些人常感到耳朵裏有一些特殊的聲音如嗡嗡、嘶嘶或尖銳的哨聲等，但周圍卻找不到相應的聲源，這種情況即為耳鳴。耳鳴使人心煩意亂、坐臥不安，嚴重者可影響正常的生活和工作。

耳鳴不一定是腎虛

引起耳鳴的因素有些是可以治療的，有一些是可以預防的，最重要的是，一旦有新近發生的耳鳴，一定要找醫生詳細檢查，及早治療。常見的耳鳴原因有：

噪音傷害

● 老年性聽力退化

● 藥物，如阿士匹靈、其他止痛消炎藥、抗生素、治癌藥物及其它藥物，都有可能會造成耳鳴。如果有任何的耳朵症狀，一定要馬上告訴醫生

● 耳水不平衡

● 內科疾病，如高血壓、甲狀腺功能異常、膽固醇過高等，甚至精神方面的疾病

● 耳朵附近的組織病變

中醫角度點睇耳鳴？

張醫師表示，中醫學認爲耳鳴的病因是邪侵耳竅或耳脈失養。外因方面，風熱外感是其中一種造成耳鳴的原因，因為風熱之邪阻礙了肺部的經絡，耳朵會因此憋氣發脹，造成耳朵內有阻塞脹悶，以及耳鳴的感覺。內因大多與腎、肝及膽等臟腑有關。腎精虧損亦是其中一種造成耳鳴的原因，腎開竅於耳。若因疲勞過度、長期失眠或房事不節容易造成耳鳴。其中以腎精虧損型耳鳴最為常見，多表現為耳鳴如蟬鳴，且音調高，夜間尤甚，兼見頭暈目眩、腰痠腿軟、遺精陽痿，多見於老人。如果因情緒抑鬱、脾氣暴躁、生氣或高血壓，會造成肝火盛，令耳鳴更加嚴重。

改善耳鳴輔助食療

三子燉豬腰

材料：菟絲子4錢、桑椹子3錢、韭菜子3錢、枸杞1錢、淮山4錢、豬腰1對、豬瘦肉4両、生薑3片

製法：三子洗淨，用紗布包好；豬腰切開去膜，洗淨切片；豬肉洗淨汆水，所有材料加水6碗共入燉盅，隔水燉2至3小時即可

功效：補肝益腎，明目補血。適合腎虛耳鳴人士，特別適用於老人腰痠夜尿頻與耳鳴失眠者。

生地馬蹄蓮藕湯

材料：蓮藕半斤、生地8錢、百合5錢、蓮子8錢、馬蹄8粒、豬排骨半斤、紅棗4粒、生薑3片

製法：蓮藕洗淨切片，排骨洗淨斬件汆水，其他材料洗淨，加水8碗共入煲，與大火煲滾後轉文火煲約1小時即可

功效：理血安神清肝熱。適合肝火燥熱人士，見多脾氣暴躁，耳鳴嘈雜聲甚，或如機器聲，或如尖哨，或耳朵似被塞住，並見口乾口苦，大便燥結等。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。