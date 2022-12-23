部分小學已恢復全日面授課，中大醫學院建議家長與子女同步調整作息時間。（資料圖片）

隨著疫情放緩，小學已陸續恢復全日面授課。有研究發現，兒童疫下晚睡晚起的情況十分普遍，但睡眠不足不但影響專注力和情緒，更窒礙身心發展和增心血管疾病風險。中大醫學院兒科學系團隊指，兒童的作息多受父母睡眠習慣影響，籲家長與子女同步調整作息時間，確保睡眠充足，如6至12歲學童每日應睡9至11小時。

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問陳晶晶說，團隊早前進行研究，對比疫情前後2至6歲兒童的睡眠習慣，結果發現，兒童疫下晚睡晚起情況十分普遍，除因上學模式改變及電子用品使用時間增，更重要是他們受父母的睡眠習慣影響。

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻指，良好和有規律的睡眠習慣對兒童成長十分重要，惟本港兒童在過去3年，經歷了停課、網課、半日面授等反復變遷，父母亦常在家工作，家庭作息時間及睡眠習慣均被打擾，不但影響兒童的專注力和情緒，長期睡眠不足更窒礙身心發展，甚至增心血管疾病風險，故家長在生活逐漸復常時，不應忘記為自己及子女的作息模式「復常」。

6至12歲 應日睡9至11小時

團隊建議，家長為子女訂立固定起床及睡眠時間，確保他們睡眠充足，如6至12歲學童每日應睡9至11小時，3至5歲兒童則應睡10至13小時，並應盡量與子女同時上床睡覺，以鼓勵子女重塑健康睡眠習慣。鑑於電子屏幕產生的藍光，會令大腦變得活躍，團隊亦籲學童睡前1小時，避免使用電子用品。