「天氣忽冷忽熱。」Michelle說。

「下雨令天氣更冷。民間有句話『冬天進補，春天打虎』，寒冷的冬季確實是進補的最佳時間。我們口中常說『養生』，其實先要『養藏』，生、長、收、藏也要呵護。春生、夏長、秋收、冬藏，春天的生氣是由冬天藏後好而來的。

我們所謂進補，準確一點說就要幫助身體養藏。藏甚麼？身體的氣血。藏在哪裏？腎藏精，精指的是精微，最原始、最細微、最精緻的，腎精是生命之根本，既是人體生長發育及各種功能活動的物質基礎；又是人體生命力的功能表現。

簡單來說，冬天就是要補腎。」我說。

「十分詳盡的解釋啊。」Michelle說。

「飲食方面當然以助藏養藏為主。之前介紹過羊肉湯等都是十分適合冬天食用。身邊不少素食朋友也問我有沒有素湯推介。

讓我介紹一款蟲草花素湯吧。蟲草花雖有蟲草二字，但不是冬蟲草。冬蟲草經分析，藥用部分為中國被毛孢。蟲草花則是蛹蟲草，價錢差天共地。雖然蛹蟲草的藥效遠不及中國被毛孢，但作為一般保健湯水材料還是不錯的。

蟲草花性平、溫；味甘；入肺、腎經，功效有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功。

雖然下雨天，我們咽喉也感到乾涸。可以吃點雪耳滋潤一下。雪耳性平、味甘淡，入肺、胃經，功效包括滋陰，潤肺，養胃，生津，益氣，補腦，強心。

現時要多補腎，合桃和腰果是常用材料。合桃性溫、味甘，入腎、肺經，有補腎固精，溫肺定喘，潤腸，治腎虛喘嗽，腰痛腳弱，陽痿，遺精，小便頻數，石淋，大便燥結的功用。腰果性平、味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。

這些材料可以煲食時令湯水。尤其近日不少人病倒了，病程較長，傷氣血又傷肺腎，病癒後也可喝這湯。」我說。

「素湯易煲又好飲。」Michelle喜道。

「內經提到冬天要『無擾乎陽，早臥晚起，必待日光』。我們要有充足睡眠，體內氣血才能收藏好。」我說。

「知道了。會早睡的。」Michelle說。

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