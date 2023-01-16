肺癌是本港頭號「癌症殺手」，2020年佔全港癌症新症和死亡數字的15.9%和26.4%。肺癌中超過8成屬於「非小細胞肺癌」（NSCLC），存活期中位數介乎8至10個月。有醫生指，多達4成NSCLC晚期患者會出現「腦轉移」，亦有外國研究顯示，患者若不接受治療，存活期中位數僅1至3個月。醫生提醒，非吸煙年輕人也有機會患肺癌，若出現時常疲倦、持續咳嗽、頸部淋巴核腫脹等徵狀，應及早求醫及檢查。

劉健生醫生（左）指，「腦轉移」患者可能沒有任何徵狀，故時常感到疲倦、持續咳嗽，甚至頸部淋巴核腫脹，應盡早檢查。右為患者劉小姐。（受訪者提供）

臨床腫瘤科專科醫生劉健生指，肺癌主要分為「非小細胞肺癌」和「小細胞肺癌」兩種，前者佔整體80至85%，患者存活期中位數為8至10個月，兩年內存活率低於2成；而出現「腦轉移」（Brain metastases）是患者死亡的主因，因大腦內的血腦屏障會阻止大多數藥物從血液滲透至大腦，增加藥物治療的難度，有研究顯示，約4成NSCLC晚期患者會出現「腦轉移」，如不接受治療，存活期中位數僅1至3個月。

ALK基因變異 腦轉移機率近6成

他稱，多項研究顯示不同基因變異均可誘發及促成NSCLC，涉及的基因變異包括表皮生長因子受體（EGFR）、間變性淋巴瘤激酶（ALK）和Kristen鼠肉瘤病毒原癌基因同源體（KRAS），當中EGFR基因變異的患者佔整體約4至5成，3年內出現「腦轉移」的風險為46.7%，有ALK基因變異的患者則約佔3至7%，但「腦轉移」機率則高達58.4%，而且ALK基因變異好發於年輕（年齡中位數51歲）、女性及非吸煙者身上。

他續說，雖然9成肺癌個案與吸煙有關，50歲或以上人士的風險較高，但非吸煙年輕人也有機會患肺癌，因早期症狀不明顯，不少人確診時已屬中晚期；而「腦轉移」患者亦可能沒有任何徵狀，故出現時常感到疲倦、持續咳嗽，甚至頸部淋巴核腫脹，應盡早檢查。

37歲的劉小姐向來沒有酗酒或吸煙習慣，2017年因感覺淋巴脹大且情況持續數周，求醫服藥後仍未消腫，遂進一步檢查，結果確診第三期B非小細胞肺癌，癌細胞更已擴散至附近的淋巴。劉其後接受治療，服用第一代ALK抑制劑，惟出現作嘔、頭暈、疲倦及視力輕微模糊等副作用；她亦接受了電療及化療，暫時未有復發。

第三代抑制劑 助延存活

ALK抑制劑現已演變至第三代。劉健生醫生引述研究指，服用第三代抑制劑的ALK基因變異晚期肺癌患者，其12個月無惡化存活期達78%，為第一代ALK抑制劑的一倍。劉指有研究顯示，第三代ALK抑制劑有效預防「腦轉移」，並減緩「腦轉移」情況惡化，有助延長患者無惡化存活期及維持生活質素。