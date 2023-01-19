「陽康後」，退燒了、嗓子不疼了，咽喉部拭子陰性，並不代表新冠感染康復了。從中醫角度看，康復階段仍然需要：虛邪賊風避之有時，精神內守，避免劇烈運動，保證充足營養和睡眠，服用養陰清熱、健脾補肺的中藥或藥膳調理。

溫熱病、瘟疫後期病機轉化的理論

新冠感染屬於中醫學溫熱病、瘟疫範疇。明清時期，達到中醫學防治瘟疫理論的高峰時期。中醫學以瘟疫是感受疫癘之邪引起、具有傳染性並造成流行的一類疾病，來勢迅猛。廣州中醫藥大學學者吳偉教授在新冠疫病爆疫之初，基於清朝醫家葉天士、吳鞠通等的瘟疫病機理論，梳理了明清時期的溫病理論，並繪畫出瘟疫病機轉化特點關係圖。

瘟疫病機轉化特點

（圖片來源：廣州中醫藥大學學者吳偉教授）



溫熱病後期養陰清熱方劑

中醫藥治療瘟疫經方，不少可用於溫熱病後期調理，一般經典的養陰清熱方劑作為康復調理用藥參考；經方並非中成藥，因人因病而異，如需要，請醫師診斷好了。

溫熱病後期藥膳方

藥食同源是中醫調養的重要理論和手段。嶺南以涼茶和養生老火湯最具代表性。新冠感染退燒後患者的中醫辨證以氣陰兩虛為多見，推薦食譜如下：

1、參麥清雞湯：西洋參15克、麥冬15克、生薑3片、大棗3枚，雞肉（或瘦肉、排骨）300克。

2、參麥百合湯：太子參15克、麥冬15克、百合30克、生薑3片，雞肉（或瘦肉、排骨）300克。

3、石斛桂圓參湯：西洋參15克、石斛15克、桂圓肉5粒、生薑3片，煲雞肉（或瘦肉、排骨）300克。

4、淮山陳皮湯：鮮淮山300克、陳皮3克、生薑3片，雞肉（或瘦肉、排骨）300克。

5、白鴿綠豆湯：綠豆200克、陳皮3克，白鴿1只，排骨250克。

以上湯譜，根據個人喜好，任選一種；可以輪換燉煮，變換口味。

溫熱病後期治咳嗽藥膳方

當症狀得到控制後，身體會進入恢復期，有的患者仍會有咳嗽。

咳嗽是一種常見證候，引起咳嗽的原因很多，其性質有寒熱、虛實不同，外感之咳多實，內傷之咳多虛，下面是較常見和針對咳嗽病證的食療方。

1、風寒咳嗽：咯痰稀薄色白，頭痛，鼻塞流清涕，舌苔白，舌質淡紅，脈浮。治療方法：疏風散寒，宣通肺氣。

紫蘇粥：白米，常法煮粥，臨熟時加紫蘇葉10克。

2、風熱咳嗽：咳嗽痰稠或黃稠，咳痰不爽，咽痛，鼻流黃涕，發熱，汗出，頭痛，苔薄黃，脈浮數。治療方法：疏風清熱，宣肺止咳。

蘆根粥：鮮蘆根30克，白米50克，用1.5公升水煎蘆根，取汁1公升，將米放入藥汁中，煮粥食之。

3、風燥咳嗽：乾咳無痰，或痰少不易咯出，口舌乾燥，苔薄而澀，脈數細。治療方法：疏風潤燥，清肺止咳。

桑杏飲：桑葉10克，杏仁5克，貝母3克，冰糖3克，沙參5克，梨皮15克，煎水代茶飲。

4、痰濕咳嗽：咳嗽多痰，痰白而黏，胸脘作悶，食納不佳，四肢乏力，苔白膩，脈濡滑。治療方法：健脾燥濕，理氣化痰。

陳皮杏仁絲瓜湯：陳皮10克，杏仁6克，老絲瓜10克，文火煮水，調少許冰糖服。

陳皮杏仁赤小豆粥：陳皮5克，杏仁6克，赤小豆30克，白米60克，煲粥服。

5、痰熱咳嗽：痰多稠黏或為黃痰，咳吐不爽，或咳吐血痰，胸脅脹滿，或咳引胸痛，面赤，或有身熱，口乾欲飲，舌苔薄黃膩，舌質紅，脈滑數。治療方法：清熱肅肺，化痰止咳。

雪羹湯：海蜇50克，用溫水洗淨， 切絲；荸薺4枚去皮洗淨切片，共放入鍋中，加清水以大火煮沸後，改用小火煮10分鐘，加食鹽調味。每日服1次。

羅漢果飲：取乾羅漢果1個， 掰碎，開水沖泡，溫浸5-10分鐘後代茶飲。

6、肺陰虧損咳嗽：乾咳無痰或痰少，咯痰不爽，口乾舌燥或見咯血。舌紅少苔，脈細數。治療方法：養陰潤肺，化痰止咳。

沙參玉竹老鴨湯：沙參、玉竹、百合各15克，老鴨半隻。將所有材料清洗乾淨後一起放入鍋中，加入適量清水。武火煮滾後，改文火煲約2小時，肉熟爛後適量加鹽調味，喝湯吃肉。

7、肺脾氣虛咳嗽：咳嗽聲低無力，氣短，痰多清稀，神疲，畏風，自汗，苔薄，舌質淡，脈弱。治療方法：補肺健脾，化痰止咳。

百合太子參燉肉：太子參60克，百合30克，羅漢果半個，瘦豬肉500克（洗淨切塊）。藥材及瘦肉洗淨，入煲內加清水適量，2天燉食1次，喝湯吃肉。

上呼吸道病毒感染導致的發燒，是人體邪正相爭的反應，也是病毒最猖獗的時候。對於青中年等體質健壯人群，發熱、鼻塞、流涕、咽痛並不危害生命；然而，兒童高熱可引起抽搐，老人高熱則容易出現虛脫，需要提高警惕。另外，病毒感染入肺，或合併細菌感染入肺，或在「陽康後」數周內出現多系統免疫反應時，則可能會出現危及生命的併發症。

合理膳食能有效改善人體的營養狀況，良好營養是保障機體免疫功能的物質基礎，可以增強抵禦病毒感染能力。

防疫提示：戴口罩，勤洗手和保持良好的呼吸道衛生習慣；保持環境清潔和通風；盡量減少到人群密集場所活動並且關注症狀。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。