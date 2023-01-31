十二月起，還沒完全從豐富大餐的歡樂中走出來；一個禮拜以後，被跨年煙火的驚艷所動容；半個月過去，又被幽雅清香的水仙花吸引過去了。從聖誕節可愛的薑餅人、新年跨年的馬鈴薯角、到農曆新年，媽媽細心蒸來的港式蘿蔔糕。節日一個接一個，美食一道跟著一道。

一口氣的，兩個月之間，度過了三個各具特色，不同氣氛的中西節日，吃盡了各種美食，熱鬧非凡，口福不淺。然後，肚皮脹了一輪又一輪。「美食當前，享受了，再來說減肥吧！」 說過一次又一次，到來一月最後一個禮拜，心虚得不敢走在體重計上。

經過10天的春節年假，上班族不得不面對現實的回去上班。這個時候，反而，腸胃經過一輪又一輪美食的攻襲後，總算可以正式休假一下了。想一想也是吧，節日的食物，雖滋味無窮，惟多以精緻的澱粉質為主，少青菜，少纖維，多吃對腸胃確是一場噩夢和負擔。

海帶是腸胃的清道夫，它的碘可促進血液中三酸甘油酯的代謝，幫助潤腸通便。而蓮藕有健脾養胃、補氣養血的功效，適合大節過後，變得疲弱和消化不良的胃腸。趁著節慶過去之後，立春將至之際（2月4日便是立春了），弄一鍋讓腸胃休息的湯水——「紫菜蓮藕香菇湯」，既正合時宜，亦可以消滯一番（消除腸胃飽滯感的意思）。

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