2月4日將進入2023年第一個節氣―「立春」。立者，始也，代表春季開始，萬物復甦，生機蓬勃。寒冬將盡，但天氣乍暖還寒，按照四時對五臟的理論，春應於肝，所以春天適宜養肝。然而，春天天氣多變化，肝陽、肝風隨春氣上升，容易出現肝陽上亢或肝火旺盛，繼而影響脾胃消化功能。註冊中醫師張立彤表示，春季養生重在護養陽氣，紓肝健脾！

春季「踏春」陽氣升發

張醫師指出，儘管一年四季皆可旅遊，但還是以春遊為最佳。經過寒冷的冬季，身體被厚厚的棉衣裹了數月，體溫調節中樞和內臟器官的功能，也有不同程度的降低，肌肉和韌帶長時間不活動，極需鍛鍊身體。時值春陽，柔風和景，空氣清新，宜多進行戶外活動；散步時穿戴要寬鬆舒適，衣料宜鬆軟；應少陽升發之氣，可嘗試利用胸腔呼吸，呼吸均勻，有利血液循環，強化心肺，消除疲勞，橫膈動則增加胃蠕動，胃腸消化功能得益。但要注意氣候變化，及時添減衣服，以免受涼。同時，春天草長花開，花粉是一種過敏物質，對花粉過敏者並盡可能避開鮮花開放的地方。

情緒愉快使志「生」

所謂「天地俱生」，順應春天陽氣升發，萬物始生的特點，在精神調養方面，著眼於一個「生」字。《黃帝內經》曰：「以使志生，生而勿殺，予而勿奪，賞而勿罰」。張醫師話，保持精神愉快，遇事戒怒，才可使志生。怒氣一發不可收拾，則氣逆而不順，窒而不舒，怒不僅傷肝，還傷身，是情志致病的魁首，凡事一笑而過，笑一笑世界更美妙！笑是人的健康妙藥，它能促進肌肉和五臟六腑舒適，氣血平和。人在笑時，大腦皮質可以得到比睡眠時還高三倍的休息。

飲食增酸、甘二味

中醫學認為，春為肝氣當令，根據中醫五行理論，肝屬木，酸味入肝，適當進食少量酸味食物，如 山楂、烏梅等，能夠滋補肝陰，促進肝血和膽汁的生成，能夠起到補肝陰補肝血的功效，所以酸味補肝；酸甘化陰，酸味能生津養陰，代表著陰液。而脾胃是後天之本，人體氣血化生之源，脾胃之氣健壯，人可延年益壽。有鑒於此，春季裏多吃酸、甘味食物，例如山楂、橘子、蘋果、大棗、淮山、菠菜、白蘿蔔、薺菜、萵筍、芹菜、油菜、香樁芽等等，不僅能補肝，還有益於脾胃。

春季清潤食療推介：

夏枯草清肝茶

材料：夏枯草4錢、白茅根4錢、杭菊花3錢、紅棗4粒、冰糖適量

製法：材料洗淨，紅棗剪開，加水5碗共入煲，煎約30分鐘即可

功效：清熱利濕去水，特別適合口苦口乾，小便黃而大便秘結者服用，但脾胃虛寒者不宜

玫瑰蘋果茶

材料：香附子3錢、玫瑰花2錢、蘋果1個、陳皮1角、冰糖適量

製法：蘋果去皮切粒與香附子、陳皮、冰糖加水5碗入煲，以大火煲滾後轉文火煎20分鐘，隔渣後加入玫瑰花焗約5分鐘即可

功效：活血理氣，柔肝解鬱，適合肝鬱而情志不舒者

枸杞葉平肝湯

材料：枸杞葉半斤、枸杞子2錢、淮山4錢、天麻2錢、生薏米5錢、蜜棗3粒、豬瘦肉6兩

製法：豬肉洗淨汆水，天麻用水浸泡，其餘材料加水8碗共入煲中，以大火煲滾後轉文火煲約45分鐘，再放入天麻煲15分鐘後加鹽調味即可

功效：滋陰平肝，特別適合肝陽上亢之目眩頭暈者服用

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。