很多人都對食物組合題材有興趣，想知道兩種食物同時進食會否增加，或抑壓吸收及其益處。常聽到組合有牛奶是否不可以跟奇異果一起進食？茶葉會否影響牛奶的鈣質吸收等。剛剛星期一就公布了一項與牛奶有關的研究，而結果就令人鼓舞。今次的主角是，咖啡配牛奶。

（圖片由作者提供）

今次的主角是，咖啡配牛奶。

咖啡之健康益處

在本專欄我都多次寫及過咖啡的健康益處，從保護腦細胞以致改善腸道菌群，咖啡似乎都有正面的影響。咖啡當中的一款抗氧化物質，名為多酚，常見於各款植物性食物。研究顯示， 多酚有抗炎的功效，亦可改善腸道健康，及降低心血管疾病及癌症的風險。

多酚對身體的健康益處，似乎無可置疑。但我們進食早餐，並非只攝取多酚，通常都是同時進食其他食物及營養素的。丹麥研究人員想藉著這次研究，探索當多酚與其他食物中的蛋白質配合時候，對身體會發生甚麼影響。

與咖啡中的多酚配合得最多，應該就是用來製作咖啡飲品latte的牛奶了。

多酚 + 蛋白質：抗炎效益增強兩倍

當多酚與氨基酸組合同時吸收，似乎可以增加多酚的生物利用度，導致抗炎物質釋放量增加。研究人員發現，當免疫細胞接觸到多酚和氨基酸組合，相比單獨接觸多酚，細胞在抗炎方面的效果增加兩倍。這個研究屬於試管研究，是第一次確定到多酚與氨基酸組合於免疫細胞有正面反應。研究人員推算，這個正面反應會在其他食物也有類似的結果。

那麼，飲咖啡一定要加牛奶？

且慢。這個研究屬於試管研究，還未於動物及人類進行，所以未證實到飲用latte是否比齋啡更有抗炎功效。這個研究結果只證實到，加了牛奶不會令咖啡的抗氧化能力及抗炎能力減少。

（圖片由作者提供）

如果不飲咖啡，還有哪些食物可攝取多酚？

上面有提過，植物性食物是多酚抗氧化物質的主要來源。除了咖啡之外，茶葉、紅酒等飲品也是主要多酚來源。至於多酚含量豐富的食物，有藍莓、草莓、石榴、可可粉、香草、果仁、種子、橄欖油等。