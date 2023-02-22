肺癌是香港頭號癌症殺手，以非小細胞肺癌為例，即使早期發現，患者治療後多在2年內復發。有臨床腫瘤科專科醫生指，近年更愈多愈多「不煙不酒」女性患者，最年輕者僅30多歲，成因未明。而醫學界近年倡在手術切除腫瘤及作化療後，再以免疫治療或標靶治療輔助，患者無病存活率最多可升逾半。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指，肺癌是本港最致命癌症，半數人發現時已屬第4期，約7、8成患者最終死於肺癌。即使早期發現，亦不保證能「斷尾」，以本港最常見的非小細胞肺癌為例，大部分早期患者在手術和化療後1至2年復發，「第2、3期復發風險為62%和75%，即使早至1B期仍有45%復發風險。」且復發後腫瘤多會轉移，病情更難控制。

不煙不酒患者趨增 女性為主

鄭指，吸煙是肺癌主要風險，惟近年愈多愈多「不煙不酒」患者，以女性為主，多數有基因變異，最年輕者僅30多歲，成因仍然未明。在過去20年，早期肺癌會以手術切除為主，化療為輔，但患者5年存活率僅提升4%至5%，故醫學界現倡以免疫治療或標靶治療作輔助治療，進一步消滅殘餘癌細胞。

以第2至3期非小細胞肺癌，且癌細胞呈PD-L1高度陽性者為例，術後輔助免疫治療可降低57%復發及死亡風險，無病存活率達75.1%，遠高於傳統的50.4%。

現年58歲的女患者Alice指，2017年游泳時咳血，後確診為2A期小細胞肺癌，「初時好嬲，難以接受，因自己無吸煙。」通過手術及化療後，她在2019年再復發，幸服標靶藥後，現可生活如常。

惟相關藥物藥費高昂，每月可達3萬、4萬元。癌症資訊網慈善基金冀政府盡快將相關免疫治療藥物納入藥物名冊及關愛基金資助，免病人「有藥無錢用」。

癌症資訊網慈善基金冀政府，盡快將相關免疫治療藥物納入藥物名冊及關愛基金資助。