坊間流行不少健康食材作減肥之選，亦有人希望在食物加入額外營養素，增進健康。但有營養師提醒，健康食材其實暗藏不少「伏位」，例如粉絲未必選用真正健康的綠豆製造，「蕎麥麵」隨時用小麥多過蕎麥粉，杏仁粉更可能有一半是添加糖，有機會減磅不成變增磅，購買時須參考營養標籤來「驗明正身」。

不少常見麵食都經油炸或含不少油份，而用綠豆或和豌豆製造的粉絲則屬低升糖指數食物，飽肚之餘，血糖亦不會急升。

粉絲未必用綠豆製

澳洲註冊營養師黃兆章

澳洲註冊營養師黃兆章稱，坊間不少粉絲皆用薯仔澱粉或玉米澱粉製造，對血糖影響較明顯，甚至有人認為與普通麵食無異，購買前最好查看成分表，選純用綠豆或豌豆製造的產品，否則也可選綠豆成分排得較前的產品，因代表其成分仍以綠豆為主。

類似情況亦可見於蕎麥麵，蕎麥的營養素本身有降血糖，保護心血管等作用，但黃提醒，部分蕎麥麵使用小麥粉比例會高於蕎麥，更見過有廠商為保持蕎麥顏色，而加入可可粉調色。

除選用較健康食材，亦有人會在食物或飲品添加不同粉狀食材，提升食品風味或補充營養，例如杏仁粉，但要提防愈香的杏仁粉可能愈不健康。黃指出，部分杏仁粉會添加糖份，曾見過每100克杏仁粉，糖份或達54克，即超過一半是糖份。

杏仁粉或添加糖油

另有杏仁粉產品會加油，且或只標示添加植物油而非詳細說明品種。黃稱，杏仁屬堅果，本身已難免有脂肪，但一般屬不飽和脂肪，每100克飽和脂肪含量或只有3至4克，惟若添加棕櫚油或椰子油，飽和脂肪含量可倍增至12克。

近年備受熱捧的奇亞籽雖然較健康，但營養師提醒若攝取過多也有機會致肥或致身體不適。（資料圖片）

同樣可添加在飲食之中的奇亞籽，亦有助控制血糖及有助飽腹感，且含有豐富omega-3脂肪酸，不過黃提醒，不要以為奇亞籽較健康就不停添加，否則攝取過多脂肪酸有機會致肥，攝取纖維量過多更有機會引起身體不適，且有機會妨礙鈣質及鐵質等營養素吸收。

不少人煮食時愛加入菇類助「提鮮」，從而減少使用調味料。有廠商則推出菇粉，甚至標榜是雞粉替代品。黃兆章稱，菇粉有提鮮作用，且脂肪含量相對雞粉會較低，但調味料的「致命傷」通常在於鈉質含量，而菇粉的鈉含量或僅比雞粉略少，故同樣不要「聽落以為健康就落多啲」。