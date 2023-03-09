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09/03/2023

尿道炎與腎結石有關？飲蔓越紅莓汁可預防腎結石嗎？先了解5種腎石 !

#識食 #健康 #尿道炎 #腎結石 #腎石 #蔓越莓汁 #cranberry juice #草酸鈣石 #磷酸鈣石 #鳥糞石 #尿酸石
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　　患上腎結石的風險，於過重及糖尿病患者人士會較高，而當中與尿道炎的關係，就更加複雜，有點像究竟是有雞先還是有蛋先之關係。正就是這原因，腎結石高風險人士，有時會用能夠幫助防止尿道炎之方法去減少風險。防止尿道炎的方法當中有關於飲食方向的，例如，蔓越紅莓汁或有可能於尿道炎重複患者減少復發次數（https://bit.ly/3laSDGM ）。所以經常都有人問，蔓越紅莓汁cranberry juice可否防止腎結石？

 

 

　　要解釋蔓越紅莓汁與尿道炎及腎結石關係之前，可能先要解釋腎結石的類別。

 

常見的5款腎結石

 

1.    草酸鈣石（與磷酸鈣石合共～80% ）

2.    磷酸鈣石（與草酸鈣石合共～80% ）

3.    鳥糞石（10-15%）

4.    尿酸石（3-10%）

5.    半胱氨酸石（～2%）

 

　　各款結石的成因不同，所需環境亦不同。最常見的腎結石是草酸鈣，佔約4成病例。

 

為何尿道炎與腎結石有關？

 

　　與尿道炎有關的結石，是鳥糞石，佔病例10至15%，並不常見。當細菌進入了尿道，令尿液的酸鹼度增加（即令尿液變得更加鹼性）。這個較鹼性的環境，推動磷酸銨鎂結石形成，就是上面提到的第三款鳥糞石。這種結石的體積通常較大，亦有叉枝，形成速度亦很快。重複患上尿道炎人士，患上這款結石的風險屬於高。

 

蔓越紅莓汁可能會增加，也可能減少結石形成

 

　　看到此，相信大家開始明白。除非你醫生已經定斷了你的腎結石種類，否則很難衡量蔓越紅莓汁是否有用。事實上過去數十年，飲用蔓越紅莓汁去治療腎結石，都是一個爭議性話題，研究結果亦參差。

 

　　首先，蔓越紅莓汁之草酸鹽含量較高，所以如果結石患者是與草酸鈣有關的話，飲用蔓越紅莓汁可能會增加風險。

 

　　再者，有些研究指出，蔓越紅莓汁可能會降低尿液的酸鹼度；換句話說，會令尿液變得更酸。酸度，會增加患草酸鈣（第一款結石）及尿酸結石（第四款）的風險。

 

　　事實上，2020年就有一項審視研究發現，蔓越紅莓汁增加草酸鈣及尿酸結石風險指標。但同一研究亦發現，蔓越紅莓汁可以減低磷酸鈣（第二款）及鳥糞石（第三款）的風險指標；這樣的結果，有可能是由於這兩款結石，被酸性環境抑壓下不能形成。

 

　　以目前研究數據來看，飲用蔓越紅莓汁的確與腎結石形成有關；但由於腎結石種類多，誘發原因又不同，建議先與你的醫生或註冊營養師諮詢才去利用飲食去治療腎結石。若果你曾經患上草酸鈣及尿酸石，或對此兩款腎結石患病風險較高，暫時來說最好避免飲用蔓越紅莓汁。有關預防腎結石飲食注意事項，可參考我之前的專欄文章（http://bit.ly/2LNjzep ）。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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