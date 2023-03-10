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10/03/2023

城大研究！LH1蛋白質是加快肝癌、胰臟癌擴散元兇！醫學界期望結果有助改進癌症診斷、研發新藥

#健康小tips
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　　癌細胞擴散是癌症致命主因，腫瘤組織硬度日增，會導致癌細胞轉移，更是肝細胞癌和胰臟導管腺癌轉移的常見現象，但腫瘤微環境下癌細胞如何轉移，醫學界所知不多。城大研究團隊早前發現，蛋白質「賴氨酸羥化酶1（LH1）」除是癌細胞轉移和擴散主因，更是令患者存活率較低的原因，期望研究結果能為癌症治療提供新治療靶點。

 

城大團隊盼研究結果有助改進癌症診斷及研發新藥物（受訪者提供）

 

　　由城大副校長（研究及科技）兼楊建文講座教授（生物醫學）楊夢甦率領的團隊，早前發現蛋白質「賴氨酸羥化酶1（LH1）」，能與名為Septin2（SEPT2）的蛋白質結合並提高其穩定性，而後者在細胞轉移所需的高機動能力上發揮重要作用，令LH1在受限空間下，可加快肝細胞癌和胰臟導管腺癌的癌細胞轉移速度，同時增強癌細胞入侵的能力，促成癌細胞擴散。

 

蛋白質LH1含量高 加快癌擴散

 

　　是次研究亦反映，體內LH1含量高的肝細胞癌和胰臟導管腺癌患者，其癌症發展和長期存活率亦較欠佳。

 

　　楊夢甦表示，團隊希望研究在受限微環境下癌細胞轉移的分子機制，並找出過程中相關的基因和蛋白，但要模擬複雜的癌細胞微環境相當困難，最終要透過設計一系列多維度的2D及3D體內外模型，以研究癌細胞轉移的過程。他們期望研究結果能協助醫學界找出新治療靶點，以改進癌症診斷及研發新藥物。

 

 

轉載自: 晴報

 

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