運動做多了，肚子容易餓很快。心情大好時，食慾能吃下一隻象。氣溫回升之日，輕食成為好良伴。漸漸邁向初夏的日子，氣溫慢慢的從10度，升至20多度。衣服由厚大衣，改成薄薄的輕便外套。而吃東西的慾念呢？亦逐步由喝濃湯、吃火鍋，徐徐地變化成不用開爐火，吃得剛剛好就好了。這是身體應對環境和天氣的微妙變化。

園子裏散步，流蘇樹的白色小花重回大地，櫻花樹上重新長出綠葉來。沿溪邊走，小白鷺守待石頭上等捕獵溪中的魚，小鳥們忙著在草地上啄吃小蟲。大地默默地在發力，轉過一輪又一輪。回到溫暖的日子，不冷不去的季節，樹木、花草、鳥兒和昆蟲等，趁機活潑地展示生命力。這是各動植物對大自然的奇妙回應。

初夏，全年最舒適的季節，早上清涼一點，中午熱力不至太高。在這個季節，這個時候的好天氣，弄個清爽的輕食餐最好不過。把馬鈴薯放入鍋子裏蒸熟，狠狠的加入紅藜麥，配以喜愛的調味料，揉搓成薯餅，放鍋子裏煎，滋滋作響，化成金黃色的脆餅，為平凡的周日早上，注入了一點活力。這就是我對初夏回溫日子的最好回答。

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