世衞3年前把新冠病毒病定性為「全球大流行」（pandemic），有別於在個別地區、個別族群爆發的「瘟疫」（epidemic）。世衞用「大流行」來形容疫情，是希望各國對防疫抗疫「不作為的程度」有所警惕。

折騰3年，世衞的預警能否對全球發揮預期效果，大家心裏有數。疫情期間，美、英等西方國家出現了不少陰謀論，一直是民眾討論的內容，內容主要圍繞著 : 政府有沒有說謊 ? 有沒有藉疫情而侵害了公民權利 ? 有沒有秋後算帳 等等，懷疑論者可謂陰魂不散，討論得樂此不疲。不過，這類討論對人類日後應付像新冠這樣大規模的疫情及惡疾，到底有多大意義，不言而喻。

討論失焦

這些討論由最富爭議的封城，到疫苗，乃至戴不戴口罩等相關的論述都有。有人指政府小題大做，誇大疫情，例如因發現少數病例，便急不及待把整個城市或國家封鎖起來，令社會、文化及經濟等所有活動都停頓，更嘲諷那是把管治權，甚至全部權力交給了精神病患者。

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有人認為封城無用，更造成了其他不良後果或破壞性的傷害，包括中斷了發展中國家的兒童疫苗接種計劃，並指這或會導致更多嬰幼兒死於新冠。有人又認為，政府飭令學校停課是另一個錯誤，它對兒童的教育、發展和精神健康，都造成了長遠而負面的影響。

關於疫苗，有人指疫苗不能阻止傳播、感染、住院，甚至死亡，又認為 : 自然感染可令感染者有免疫力，至少與疫苗接種同樣有效；採用新技術研發的疫苗，例如mRNA，其安全性尚未確定，包括對生育和分娩有潛在不利的影響；健康的年輕人不必打加強針，甚至打針。至於口罩，更被指不能阻止病毒傳播或感染。

英國除了被傳媒爆出，有校長因質疑政府封城、戴口罩及 mRNA 疫苗對兒童的影響，而被政府反恐機構轄下虛假訊息部門監控之外，政府有些內部文件還披露了，防疫決策背後動機、科學根據和證據等有不可告人的暗黑因素，甚具爆炸性。

卸責中國

《經濟學人》和 YouGov 最近進行的調查結果顯示，美國成年人普遍認為，新冠病毒的源頭是中國的實驗室而非源於自然，並認為不管是有心或無意，那間實驗室都要對3年來的疫情負上最大責任。至於是哪間中國實驗室，真是呼之欲出。

正如網上統計數據資料庫Statista 的圖表顯示，美國有三分二（66%）的受訪者認為這想法「可能」或「絕對」正確。受訪者中，美國共和黨甚至有高達86%（54% 「肯定」及32% 「可能」）的人同意；62%無黨派人士認同，而美民主黨也有逾半（54%）人有這樣想法。

其實，新冠病毒的確切起源至今仍未有定論。雖然美國能源部曾指病毒可能源自位於武漢的實驗室洩漏，但連它也承認對其調查結果「信心不足」（low confidence）。國家回應「實驗室洩毒」一說時，則指美國把調查泛政治化，以圖抹黑中國。

不過，有人就指由美國「資助」的生化實驗室遍及全球，資助動機不明。即使病毒真的是從武漢實驗室洩漏出來，充其量也是美、中「合作」炮製的惡果，美國實也脫不了關係。今時美國「惡人先告狀」，卸責之餘，妄想令中國向全世界作出經濟賠償，其心可誅。

港人毋須像美英民眾般杯弓蛇影，只在意抗疫、防疫有沒有被政治操弄，反而應更關注香港有沒有總結今次經驗，真正汲取教訓，例如在公共衞生教育及推廣、防疫抗疫的措施、空間、設施及物資，乃至抗疫公務員人手調配等多方面，有沒有新的智慧與創新，以應對日後逆境，才是正確的思考方向。

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