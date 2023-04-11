一恍眼，小弟與家中老婆大人，經已結婚近四十年。喂喂，人生可以有幾多個四十年？

一轉眼，已經與我的肥妹老婆邁向四十周年的「紅寶石婚姻」，只記得甜蜜的日子已經足夠。

四十年日夜相對，唔打交，唔鬧交，冇分居，冇離婚，冇乜冇物，其實唔簡單㗎。

最新記錄顯示，全球大城市離婚率，包括香港，不斷攀升。意即，不少人講完結婚誓言之後，都當食生菜！

無論結婚多久的夫婦，離婚率皆在攀升，很無奈，正是家家有本難唸的經。

有啲重「變態」，入「墳墓」好似入到上晒癮，結完一次又一次。例如國際巨星「玉婆」伊利沙伯泰萊，1950年開始結婚及離婚，結咗八次，又離咗八次，直至1996年，你話係咪奇過「蒙太奇」？

有些人，似乎多少「變態」，一生以結婚再離婚為樂，例如梅鐸及伊莉莎白泰萊。

又例如傳媒大亨梅鐸，成90幾歲人，重想結第五次。呢類人，肯定喜歡冇煩惱冇生趣。

小弟有個「怕老婆兄弟會」，定期聚餐，交流錫老婆心得，也互相呻下在老婆大人面前唔敢講的一切。當中，都有少少智慧㗎！

上周，會員大M拋出個故事：「各位兄弟，若果我哋有以下呢丁老公功力，肯定可以成功做個馴獸師！」

「老哥，即係點呀？」人人等佢講故事。

「有日，條友同老虎乸下棋，五招之後已勝局在望。點知，老婆突然拉長臉搬龍門，硬話馬可走田字，因屬『千里馬』！再下去，又話兵可以倒退走，因是『特種兵』。老公忍住睇對方點繼續出招。下一步，大人又力指象應該可以過河，因是小飛象……捉落去，更指炮打不用隔棋，因是高射炮；車可以轉彎，因真正的車皆如此……到最後，老婆竟用隻士食咗老公隻帥，理由是——士乃潛伏間諜，臥底殺手！」

講到呢處，一眾力噓，人人話：「唓，有冇搞錯呀，完全冇道理喎，咁到忍？」

點知，大M笑笑口：「各位兄弟，真人真事真過癮！條友輸咗盤棋，得到的結果是老婆大樂，心情靚爆，整天與老公有說有笑，更自動波不停做家務，又洗衫又拖地。然後，更親身走去街市搜羅靚海鮮下廚，為老公炮製美味的一餐。而我老友呢，可以粒聲唔出，撓起雙手攤在梳化睇電視等食！」

「咦，又幾富策略性噃！有智慧！」

「條友話佢早早悟出的道理，可與大家分享：一、家不是講理的地方；二、家和萬事興，和諧共贏；三、控制情緒很重要；四、良好的溝通是幸福婚姻的基石；五、規矩是死的，人是活的；六、意圖與老婆講道理的男人，智商肯定有問題，蠢過隻豬！」

要與老婆大人終生相守，有一鐵律……不講道理，只講愛與包容。

結論：面對老婆大人，忌講理，只講愛！

