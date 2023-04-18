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18/04/2023

唔好娶／嫁「鬼」！？

#退休 #理財 #結婚 #種族 #許冠傑 #膚色
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  • 曾智華

Photo: 圖片由作者提供

　　許冠傑一連七場《此時此處演唱會》，勝利完成，個個最回味的， 當然是萬人大合唱，尤其50歲以上一群，都唔知幾爽，好多年沒有這種興奮感覺了。

 

　　但我呢，最有共鳴的，並非在大唱特唱，而是許冠文的棟篤笑。

 

　　Michael輕描淡寫搞笑內容，其實，上世紀七八十年代赴美國留學的，包括小弟在內，皆有親身經歷！

 

演唱會中，許冠文爆料，原來五十年前許老太堅決反對阿Sam「娶鬼妹」。

 

以後大家唱《鐵塔凌雲》，必有更深的體會。

 

　　乜呢？正是老父在出發前，非常嚴肅叮囑：「你讀乜都好，冇問題，但唔准娶鬼婆！」

 

幾十年前，異族通婚，尤其膚色不同，是天大禁忌。

 

　　阿Sam並非到美國讀書，只不過，被一位美國女孩子Rebecca Flemming迷上。迷到佢不顧父母反對，隻身赴美要求成婚。

 

許冠傑當年情迷Rebecca Flemming ，絕對有因！

 

　　許老太聽見阿仔要娶鬼妹，激到紥紥跳，指示許冠文立即赴美押送佢回港。藉口當然冇提及歧視，而是：「阿Sam得22歲，事業無成，就咁結婚，一定餓死老婆瘟臭屋！」

 

　　講真，事實係無論我的老父，許老太，與及千千萬萬有子女放洋的，當時諗法，全部唔贊成（甚至唔准！）仔女異族通婚。講得出口的，是——唔准娶／嫁鬼。但內心深處，更「恐懼」的，是仔女娶／嫁咗一個「有膚色的鬼」！

 

　　佢哋諗法，我明白，但不等於認同，自己亦當然唔會做。

 

　　事實，年青人談戀愛成家立室，乃佢哋每個人的自由及權利。我上一代父母，根本冇呢種自由，所以亦會投射在仔女身上。

 

　　當年認識的同學，個別父母更狠，聲言一旦娶／嫁鬼，立即斷糧斷水，甚至斷絕關係，誓不承認外族人為女婿或新抱！

 

　　結果點？立時不少家庭因此而破裂，父母子女或不相往還，或脫離關係。

 

　　究竟，為何需要如此？

 

　　幸而，到了我呢輩，大部分都受過現代教育，明白事理，知道乜叫己所不欲勿施諸於子女，故下代與外國人通婚屬等閒，不單不會用見怪不怪形容，更懂得這是每個人的權利，必須尊重！

 

其實，只要有真愛，甚麼種族皆可融在一起，有個Happy Ending。

 

　　回說阿Sam，當時剛大學畢業，紅透半邊天，在港有萬千瘋狂女歌迷痴戀（勁過今天的Mirror！），但全部都冇興趣，只深深愛上一個夏威夷妹。這就是緣份，父母點可以阻攔？

 

許氏兄弟，一門四傑。

 

　　相信，阿Sam夾硬結婚後，佢哋大家庭仍有一段矛盾日子。幸而，許冠傑不單冇餓死老婆瘟臭屋，兼且，結婚50年，與太太仍恩愛如昔。

 

結婚五十年仍恩愛如昔，許老太在天堂，應該開竅了吧。

 

　　相信，許老太在天之靈，都應該已經開竅，承認自己當日迫許冠文赴美「破壞好事」押許冠傑返港，想法確是荒謬又錯誤。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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