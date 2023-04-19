「又是下雨天了。」Ada說。

「穀雨節氣到了，顧名思義，穀雨有雨生百穀的意思，是春天最後一個節氣。

穀雨到了，正式進入雨季。天氣也明顯轉熱。」我說。

「這陣子很多人感冒，天氣又潮濕，沒有太陽很容易生病。」Ada說。

「對呀，此時更著重強身健體，加強正氣，預防患病。穀雨正值春、夏之交，正是脾主之時，這時候重視健脾益氣，可以事半功倍。有些病人告訴我，吃早餐後容易有胃氣，胃脹的情況，甚至嚴重至午飯也不想吃。」我說。

「有時候我也會這樣。」Ada說。

「尤其到了穀雨節氣之後，這個情況或會更明顯。一日之中的辰時，即上午七點至九點，對應一年之中春天的清明和穀雨。辰時又名食時，氣血流注足陽明胃經，此時胃的氣血最旺，因此是最適合吃早餐的時間。

可惜都巿人生活緊張，往往不吃早餐，又或很晚才起床，錯過了吃早餐的黃金時間。久而久之，脾胃便會虛弱了。

早餐的選擇也有要求，一定要慎忌寒涼，熱食更好，不宜吃太多水果。還有以五穀為主，盡可能不要甜膩或油膩。試想想，晚餐後至早上沒進食，腸道一整晚都是空空的，早餐還要吃喝生冷，胃腸不就變寒嗎？」我說。

「還以為吃沙律有助減肥呢。」Ada驚訝道。

「食物經口咀嚼後進入胃消化，把食物變成人體所需要的精微，通過脾的運化功能，把這些水穀精微運到身體不同地方。如果脾胃虛寒，消化力則減弱，有用的東西不能有效運到身體各處，反而停滯在腹部，你說，大肚子如何減？而且氣血不足，面色怎會白裏透紅呢？」我反問。

「那怎麼辦？」Ada急問。

「當然要早睡早起，七時至九時吃早餐。另外趁穀雨節氣健脾養胃。常見的健脾胃食物有淮山和腰果。淮山，即山藥，性平、味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。腰果性平、味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。

容易食滯當然要消滯，白背木耳是好選擇。白背木耳又稱毛木耳，即黑木耳，性平、味甘，入胃經、大腸經，有涼血止血、活血補血，利五臟、清肺益氣、宣腸健胃和消痔通便等功效。

天氣潮濕，以上材料加粟米和紅蘿蔔一起煲，除了健脾胃，也有祛濕作用。十分適合現在飲用。」我說。

「謝謝你，現在開始養好脾胃。」Ada說。

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