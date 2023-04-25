4大醫學會調查發現，部分人不知長者及幼兒是感染肺炎鏈球菌的高危一族。（梁偉榮攝）

口罩令解除近兩個月，潛藏已久的惡菌又再伺機侵襲人體。4大醫學會調查發現，逾3成受訪者以為肺炎鏈球菌並不常見，近8成人無接種疫苗。專家憂市民低估危機，指肺炎球菌對「一老一嫩」影響明顯，尤其近年幼兒自出娘胎後，「一隻病毒都未接觸過」，流感高峰後恐有更多個案，籲長者及兒童盡快接種疫苗。

香港老人科醫學會、香港感染及傳染病醫學會、香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會，聯合委託香港民意研究所上月訪問3,600名市民，其中逾3成人認為肺炎鏈球菌並不常見，77%人無打疫苗，分別有14%和25%人家有幼兒或長者，但不知他們均屬高危族，平均估計死亡率為7%。

逾3成誤以為不常見 77%無打針

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華稱，不少健康人士的呼吸系統都帶肺炎鏈球菌，只要健康轉差時便易發病，以5歲以下或65歲以上群組發病率較高，該菌可導致腦膜炎、肺炎及敗血症等致命併發症，長者死亡率可達六分一，憂市民低估風險。

目前已知的肺炎鏈球菌有過百種血清型，香港感染及傳染病醫學會成員孔繁毅指，本港最常見血清型為3型，料因其病毒表面黏膜較厚，使用藥物治療及疫苗抗體作用較低，死亡率可高達47%。

口罩令解除後，近期新冠病毒及流感的感染個案回升，關日華指，市民在疫下長時間戴口罩亦令人體免疫力下降，除罩後失去抵抗屏障，容易感染呼吸道疾病。他稱，近年出生的幼兒自出娘胎後長期戴口罩，形容他們「一隻病毒都未接觸過，數得出嘅呼吸道病毒（個案）都搵到」，擔心流感高峰期後，兒童免疫系統未恢復，屆時會有更多繼發性感染肺炎鏈球菌個案。

幼兒出生後長戴口罩 免疫力降

香港兒科醫學會理事會成員馮寶姿醫生提醒，感染其中一種肺炎鏈球菌未必可對其他產生免疫力，籲家長帶同子女接種疫苗，平日亦要保持良好的個人和環境衞生。關日華補充，以往幼兒感染後易有腦膜炎，就算能保命亦恐有後遺症，但引入疫苗後，情況大大減少，惟仍有較多個案出現化膿性肺炎。

香港老人科醫學會副會長、老人科專科醫生陳毅灝亦提醒，65歲以上長者抵抗力較差，若本身熱愛戶外活動，感染風險亦會更高，建議他們善用醫療券接種疫苗。孔繁毅稱，肺鏈疫苗有效期可長達10年，打完新冠及流感針兩周後便可接種。