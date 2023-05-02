自從出現智能手機，大部分人都會主動或被動「參與」N個群組。形式之多，真真五光十色，百花齊放！

手機牌子型號多，帶來的各式群組更多。

當中的內容，由基本人性最低俗到人性最高雅皆有。通常組別會包括：色情短片、便宜著數、娛樂體育、美酒美食、賭馬賭波、投資理財（其實都係賭）、好奇八卦……到文化分享、閱讀心得、健康養生、心靈雞湯、品性提升……等等！

群組品味高低也反映人性美醜。

小弟有幾多個組？真真數之不盡。有的睇，有的唔睇，後者因太多廢話及發洩。但為免尷尬，若是曾主動參加的，都不會退出。

其中一個組，不會經常有料出，但是，凡彈出，我必第一時間睇，因肯定「有料到」，睇完會有得著，此乃老友「李大師」開的人生境界組。

李大師乃前公務員，中年開始潛心修佛，已有法號，平日打坐讀經，偶有得著或看到好的文章，立即在群組中發放分享。

大師朋友，頌經修心，境界高逸。

昨日，佢又彈出一篇文。一睇，咦……好！李大師囑咐：「若大家睇完有共鳴的話就傳開去，盡量感染多一點朋友，令人人心靈有所提升！」

李大師傳來的人生格言，全是我的心靈雞湯。

文章的標題為——人生的幾個最高境界。

一、自律的最高境界：無功不受大祿，無助不受大禮，無能不受大位。

二、生活的最高境界：常與高人交往，閒與雅人相會，多與親人休閒。

三、事業的最高境界：愛崗盡職無憾，養家小康無休，自己開心無悔。

四、榮譽的最高境界：當你遠離江湖後，江湖仍長存你的傳說。

五、喝酒的最高境界：你還知道他是誰，他已經不知道你是誰。

六、交友的最高境界：久不聯繫，常在心中。

七、愛情的最高境界：雖已白髮蒼蒼，依然執手相視（相親）。

八、生命的最高境界：哭著來，笑著走。

八個境界之中，我到了那一個（或一個都冇 ）？留回身邊人評論。但當中， 自己最希望的達至的，是第八個——笑著離開世界。

哭著來，不由自主。但能否笑著去，則看各人修為了。

多年來，實在見到太多的例子，可能在身體痛苦中，可能在心靈不安中，也可能在事事遺憾中離世。若能笑著走，是多麼的幸福完美啊！

剛剛，見證一個鮮明例子，正是一位好友的母親，以95歲高齡離世。離開前，子孫圍滿床邊，老太講出心中話：「我這生真的很完美，故此，非常心滿意足，現已無憂無慮，無牽無掛！祝大家身體健康，萬事勝意，幸福滿滿！」

說完，就在微笑中返回天堂！

點解老太能如此？因為，佢真真正正早早完成之前七大境界。自然，第八個也能順理成章到達！