想擺脫「四眼族」生涯，不少人會選擇接受激光矯視，近年亦興起植入式隱形眼鏡（ICL）矯正視力。有眼科專科醫生表示，因激光矯視較早引入香港，而且不像ICL需割開眼球植入人造晶體，為近視較淺人士首選，但因兩者矯視原理不同，ICL實際可應用於「較深度數」，並不受角膜厚薄左右。

惟醫生指ICL手術事前要精準計算前房深度及角膜寬度數據及形態，檢查較多，事後每年需做視力檢查，以確保無出現青光眼、白內障等後遺症。

眼科專科醫生龐朝輝

眼科專科醫生龐朝輝指，不論是激光矯視或ICL均已使用多年，安全性相若，但前者較早引入香港，只需用激光調整角膜厚度，毋須進入眼球內施行手術，故較為港人接受，尤其近視較淺者一般先選擇用激光治療。

近視較淺人士 激光矯視較便捷

惟他指出，激光矯視受角膜厚薄左右，矯正範圍因人而異，「曾有患者因角膜太薄，僅400多度近視亦無法做激光矯視；而角膜偏厚者，有人1,000多度近視做都無問題。」他指，激光矯視好處是手術較簡單，只需修正表面角膜，以SMILE為例，約10多分鐘已可完成1隻眼睛矯正，「惟手術是永久削除角膜組織，故手術效果亦不可逆轉。」

相反，ICL原理是在虹膜與晶體之間的位置，植入矽膠製隱形眼鏡式鏡頭，過程雖然要進入眼球內結構，但因該人造晶體日後可因應情況取出，患者眼球結構不會被改變，手術效果屬「可逆轉」種類。

或增青光眼風險 術後要年年驗眼

龐指，ICL手術時間亦僅10多分鐘可完成1隻眼睛矯視，惟因事前需計算眼前房厚度，角膜寬度數據及形態，「例如要做前房斷層掃描、計算眼角膜長度及闊度對折射影響、檢測眼角膜細胞健康等。」他指，ICL因屬度身訂造，原理上任何度數均可使用，「視乎晶體供應商，較深近視、甚至接近2,000度均無問題，較淺度數亦可做。但港人因怕入侵性手術，一般都是近視或散光太深，無法做激光矯視才選擇做ICL。」

度數反彈方面，龐指激光矯視靠削薄角膜矯正，當近視愈深，手術準確性亦會下跌，角膜愈薄亦愈有機會「反彈」，「不過不少深近視人士已做好期望管理，睇得清過以前即可，不太在意輕微反彈。」至於ICL雖然可達精準度數，惟要注意副作用，包括令角膜細胞下降，或增加青光眼及白內障風險，故手術後要每年定期驗眼，確保無礙，「如植入位置不佳或引起虹膜發炎，導致眼壓上升而有青光眼等，故術前準確量度、術後緊密監察很重要。」