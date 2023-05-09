潮流興講AI及ChatGPT。好，等我又趁熱鬧玩下先。

幾年前，科技大學老友H教授，開始認真地瞓身，千方百計希望研發出一套「必勝贏馬術」，正是透過AI，每場以人工智能度四隻馬，然後四串六買Q。

眾所周知，AI是透過收集大數據再分析。咁，你估H教授戰績如何呢？哈哈，「長跑」結果係同我一樣——得個桔。

人工智能出現，改變人類世界。



因為，AI每場俾出的貼士，與所有大眾報紙提供的「例湯」（例牌貼士），根本無兩樣。即只計你知我知的Factors。但一場馬，受在明在暗人士操控，再加上意外多，你可知有幾多variables足以改變賽？答案：無數！所以，AI貼中的，必是大熱，冇味。根本提供唔到廿倍以上又中的馬。





AI不是萬能，例如貼馬，用盡大數據，仍十貼九輸。



所以，我跟咗一輪都無奈拜拜了。

好嘞另一個ChatGPT又如何？





ChatGPT雷霆萬鈞之勢出現。



見到家中的「肥女B」久不久玩，我又請佢替我「求籤」：「喂，肥女，可否替我問問，若果激嬲媽咪（成日都會！），點氹返佢呢？」





問ChatGPT得罪老婆點搞？



肥女揸住個手機篤篤篤，篤一大輪之後，懶懶閒話：「肥爸，你自己睇中唔中嘞。」

一睇，唔……呢個就有料到嘞！佢首先安慰我：「聽到你激嬲太太，真的遺憾。如今可做的，是盡力大家溝通，希望明白佢為乜唔高興！記住，要打開耳朵聆聽！更要用同理心理解佢感受！嗱，以下是可能幫到你解決問題的方法：

一、誠心道歉！承認錯誤，包括言語或行為上的錯誤。





答案是「阿媽係女人」——認錯！

二、主動聆聽！給充分時間太太逐點講出不滿，盡力理解佢立場及角度。若要問，盡量精簡，必須讓太太完成發言，切勿中途打斷！

三、同理心。一定要讓太太知道你明白佢感受，並且，已經為導致種種不快而內疚，慚愧。

四、為錯誤負責。孭起所有導致不快責任，承諾用行動去彌補自己所犯的過失。

五、決心改過。請求太太提議改善方法，然後發誓未來日子會遵照一切而行。

六、迎合太太需要。假若太太需要獨處及空間去平復情緒，一定要配合。總之「要乜俾乜」。

ChatGPT最後的忠告：「記住，修補一段關係，必須付出誠意，努力及耐性。總之，要全心全意為解決問題而專注投入，不可動搖。」

睇完，拍拍手，講得非常非常之好。

不過，自己又回心一諗，夫婦磨擦，若老公錯，當然應該做足上述六項啦。

咁，假若老婆錯又如何？你估有冇香港妻子會同樣做足以上六項的呢？





從不需要認錯，因我「永遠是錯的一方」！



好，又問問ChatGPT先……想問之際，肥女B已似一陣風消失。

咁，等我答啦——發夢冇咁早！