"全個世界 都有地板 別不小心 望少一眼 若水一灘 分辨到忠奸"

剛進入雨季，要麼翳熱非常，突然天降大雨。突然的驟雨，天雨路滑，在都市中突然出現不少陷阱。

（圖片由作者提供）

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濕滑的斜台，凹凸不平的過馬處，路上點狀的地磚，鐵製渠蓋及其邊緣，當然還有一雙磨平了的鞋底，都是在雨天中引致跌倒的元兇。（圖片由作者提供）

大部分的跌倒意外發生在家中及老人院舍，其次是公園、馬路等室外地點。當我們不慎跌倒時，我們會下意識地伸手按住地面以致手掌著地，如果跌倒的衝擊超過前臂骨所能負荷的力度就會產生骨折，而橈骨遠端多數發生骨折的位置就是前臂的三份之一處，也就是最脆弱的部分，所以橈骨遠端骨折成了最常見的上肢骨折—餐叉性骨折（Colles’ fracture），也佔所有骨折個案的17%。如果在受傷後發現不能合掌握拳或拇指不能用力按向其他手指的話，則多數是舟狀骨骨折（Scaphoid fracture）。

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餐叉性骨折及舟狀骨骨折。（圖片由作者提供）

受傷後手腕會變得腫脹和疼痛，手和腕關節活動受到限制，如果骨折嚴重就會產生手腕變形現象，最常見的是餐叉狀畸形（Dinner Fork Deformity）。X-ray及電腦掃描就判別它們。超過九成骨折患者乃是跌倒所引致。再加上長者在年紀上容易患上骨質疏鬆，使骨骼變得脆弱，容易因跌倒或低能量創傷（即一般不會令正常骨骼導致骨折的創傷，如低強度碰撞）引致骨折。若是輕微移位及穩定的骨折，矯正移位配合石膏固定便可；如果問題較嚴重及不穩定，醫生可能考慮手術固定。不論是嚴重與否，一旦不慎跌倒，必須採取妥善步驟處理：

1. 先定一定神，保持鎮定。

2. 檢視受傷程度，如四肢感覺無痛楚或失力，可慢慢移動身體。

3. 沿地板移至牆邊或穩固的家具，慢慢扶著家具爬起來。

4. 若不能站起，可嘗試打電話、按動平安鐘、打開大門或鐵閘並高聲呼救。

5. 如有擦傷，應先處理傷口。

6. 即使沒有明顯創傷，但行動不便或有嚴重痛楚，均有可能是骨折，應盡快求診，檢查清楚。

預防長者跌倒，首要從家居環境方面著手。家居的高危地方有數個，第一個是浴室，因地板容易濕滑，穿褲子時如要抬腿，單足站立，或較易滑倒。因此，浴室要保持乾爽，可擺放防滑膠墊，或在適當位置加裝扶手，提醒長者要坐下才穿褲子。第二個是走廊，如通道狹窄、地面凹凸不平，布滿雜物，也較易被絆到。第三個是擺放櫃子的地方，長者拿東西時要「擒高擒低」，又或會站在不穩定的椅子上，容易摔倒。第四個是光線較暗的地方，幽暗的地方令人對周圍環境判斷較差，也會較易跌倒。部分長者會半夜起床如廁，緊記保持通道明亮。

有外出習慣的長者更要留意環境、地面凹凸、是否濕滑，所穿的鞋履、拐杖膠卒有否磨蝕，上落車時留意樓梯的高低等等。