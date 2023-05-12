經痛問題困擾不少女性，尤其是朱古力瘤（子宮內膜異位症）患者，更需持續用藥才能妥善控制病情。

有婦產科專科醫生指，患者體內的雌激素會刺激朱古力瘤生長，即使動刀切除，術後也要持續使用口服荷爾蒙藥物，以減慢囊腫生長及變大，直至停經。醫生又指，近半患者停藥後在5年內復發，惟計劃生育者仍可短暫停藥，把握「2年黃金期」懷孕。

朱古力瘤不但會令患者劇痛難當，更會影響生育能力。

用藥降雌激素 減慢囊腫生長

婦產科專科醫生張凱晴指除計劃生育或停經外，一般不會建議朱古力瘤患者停藥。

婦產科專科醫生張凱晴指，因女性體內的雌激素會刺激朱古力瘤生長，現時並無徹底根治方法︰「即使通過手術切除囊腫，也需持續使用荷爾蒙藥物，如黃體酮降低雌激素水平，減慢囊腫生長及變大，直至停經始能停藥。」

張指，不少女士對經痛習以為常，結果到診所接受超聲波檢查並確診後，始發現囊腫已長大至需馬上動手術切除。而患者若術後無持續用藥，極大機會要再次開刀，約20%人會在停藥後2年復發，近半數人在停藥後5年內復發，嚴重者可能要切除子宮。她說︰「曾有24歲女士做手術後，因無繼續食樂，數年後要捱多一刀。」

有意生育的患者，更要與時間競賽，把握「懷孕黃金期」。張指，患者在停用荷爾蒙藥2個月後，理論上可回復正常生育能力，但因朱古力瘤會隨每次月經周期慢慢變大，故患者要把握在停藥後2年內懷孕，以減少受囊腫影響，「分娩及停止餵哺母乳後，需再度服藥，以抑制囊腫生長。」她補充，除計劃生育或停經外，一般不會建議患者停藥。

計劃生育才建議短暫停藥

患者Rachel當年因計劃生育短暫停藥，未料朱古力瘤復發，幸終通過人工受孕誕女。

36歲患者Rachel表示，多年來一直飽受經痛煎熬，過去一直靠吃止痛藥紓緩，直至7年前一次飯後頭暈及嘔吐後，才入院檢查，最終確診有朱古力瘤，囊腫直徑更達11厘米，需立即開刀切除。

Rachel指，術後曾停服口服荷爾蒙藥，結果痛症更厲害，「對比之下，唔食藥仲恐怖，若生仔是10級痛，經痛也有7級痛，按時食藥起碼可以有正常生活。」她指，當年因計劃生育而短暫停藥，未料不足2年朱古力瘤已復發，令她飽受負面情緒困擾，幸最終通過人工受孕，成功誕下女兒。