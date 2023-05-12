ChatGPT近日成為城中熱話，不少人都搶著體驗這個大型語言模型帶來的威力， 然而人工智能的出現除了象徵著科技的重大進展外，同時亦引來了反思 : 科技能否取代人類的工作 ? 除了人工智能外，樂齡科技（Geotechnology）亦是近年新的研究範疇，政府近年大力推動創新科技發展以應對人口老化帶來的挑戰，為長者提供機會去使用科技，改善日常生活和提升生活質素。

最近筆者收聽一位香港樂齡科技界前輩在電台節目分享她在社會服務的心路歷程，當中對她解釋「樂齡科技」的涵義深表認同。她提及「樂齡科技」的「樂」，可解作長者使用科技後「安心又安樂」或使用科技時所得到的「快樂」。的而且確Geotechnology 既可譯作「老年科技」或是「老人福祉科技」，但是都沒有比「樂齡科技」來得貼切適合， 而當中如何在科技上實踐「樂」，筆者認為以人為本仍然是服務及產品最重要的核心。

「樂齡科技」應由生活痛點出發 回應長者的需求

筆者在國外考察不同國家的樂齡科技政策與應用，發現很多時當下的科技都與很多社會需求掛鉤，與時俱進。但重要的是，科技雖然能夠提供方案，但「樂齡科技」必須由長者的生活痛點出發並回應他們的需要。 以往很多輔助工具是單向設計如助行車、輪椅、長者座椅等，但是樂齡科技於近年發展迅速，不少生活輔助生品應運而生，而當中更是集設計、科技及功能於一身，由以往手動調節升降床發展到具有智能床墊觀察長者生命表徵的電動床，由木製枴杖發展成具跌倒偵測、GPS定位功能，甚至智能暖手的「優杖」，由以往笨重輪椅發展到如「變形金剛」般的Rollz Motion 二合一輪椅助行車！

科技不但能提升長者服務的質素和他們的生活品質，更能鼓勵長者使用科技，提升他們生活信心。「時間趕不上變化」一句說話或許不再適用於現今的樂齡科技，因為市場會引導科技不斷創新迎合大眾需要，不停地發展新功能並推陳出新。單是日本電動輪椅代步車WHILL便已在短短10年內由2014年的第一代電動輪椅代步車發展成第五款的電動車，供應商亦告訴我，透過科技不停的革新，希望把被標籤化的電動輪椅代步推展成為每個人都可使用的出行代步工具「Accessories」，猶如眼鏡一樣普遍。由此可見，「樂齡科技」除了提升長者及照顧者的生活質素外，更可鼓勵社會創新，激發更多創意的點子出現，

「變形金剛」二合一輪椅助行車，車身可隨意轉換輪椅及助行器兩種形態，

隨時隨地隨時變身！

助行用品配合樂齡科技的「優杖」，具跌倒偵測功能，

能評估使用者是否有跌倒徵狀，發出通報，

更可定位跌倒位置及通知預設的聯絡人 ( 圖片來源 : 優杖官方網頁 )

平安鐘 : 香港最早的樂齡科技 科技盡顯人性

談到「樂齡科技」，必須由最早出現的樂齡科技平安鐘講起。平安鐘是長者安居協會於1996年因為香港當時遇上寒冷天氣警告而產生，其起源是因1996 年初一個持續寒流引致超過150名獨居長者在家失救而喪生之悲劇。 其後協會便於同年9月1日開辦24小時運作和服務的「一線通平安鐘™」。網站最新資料顯示，自創會開始，透過「一線通平安鐘™」服務尋求支援的人次更高達2,237,503人。

隨著香港人口老化，越來越多長者選擇居家安老，當中更有不少是獨居長者。突發的意外、身體機能的變化等往往為這些長者的生活帶來挑戰。筆者曾參觀長者安居協會的「一線通平安鐘™」呼援服務中心， 有多位義工為長者提供24小時緊急及非緊急的電話支援服務，目前的服務更擴展至守護服務、緊急支援、位置搜尋等，中心人員更會主動慰問長者，如天氣轉變時提醒長者多加衣服，甚至會提醒長者食藥，預約門診，又會跟長者聊天，不止照顧長者健康，還照顧長者的情緒，如同家人一樣。平安鐘的出現是科技回應需求的絕佳例子，重要的是實踐了「樂齡科技」中的「樂」，體現科技讓生活變美好，更可將服務變得更人性化，即使使用科技，背後的人本支持仍有著它的意義。真正的「樂齡科技」既要High-tech同時亦要high touch，才能確保服務使用者的使用情況和滿意度，所以在筆者以往引入樂齡科技的經驗，認為有客戶服務熱線或專員親身解答長者或使用者面對的各種問題尤其重要。

我們迎來一個科技爆炸的新時代，不論人工智能或是樂齡科技發展都一日千里，筆者認為「High Tech, High Touch」更為重要，因為不管科技再發達，科技工具再怎麼方便，再新的科技都會如電子郵件或智能電話般普及化，而產品與服務能突圍而出必然是具備High Touch ，而High Touch可說成是「人性」、「人情味」，既是一種超越理性科技的體貼、更帶來工具器材以外的溫暖，是注意生活細節的細心，以及解決長者需要的用心。這些都是科技不能取代的。

作為香港最早的樂齡科技產品，「一線通平安鐘™」近年發展至手機App應用程式智守護®，成為健康生活智能管理助手，提示長者服藥、記錄進度，並有專人安排用戶的門診預約，加上應診提示，一App包辦。 ( 圖片來源 : 一線通平安鐘™官方網頁 )

這是一個科技爆炸的新時代，筆者曾於2018年位於丹麥的Centre for Assisted Living Technology，中心展覽一系列的樂齡科技產品予市民參觀及體驗，圖中第一代WHILL電動輪椅轉眼已發展到第五款， 不停地發展新功能並推陳出新。