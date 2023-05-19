「鬼剃頭」不僅會脫髮，嚴重者更會影響全身毛髮，連眉毛、腋毛、鬍子亦「甩清光」。有皮膚科專科醫生指，鬼剃頭屬自身免疫系統疾病，患者的白血球細胞會攻擊自身毛囊，產生發炎反應導致毛髮不斷脫落，近9成患者在40歲前發病，臨床所見最年輕患者僅3歲。

皮膚科專科醫生劉顏銘

皮膚科專科醫生劉顏銘指，鬼剃頭又稱作圓禿或斑禿，是皮膚科中常見的脫髮原因，「患者因免疫系統問題，白血球細胞會攻擊自身毛囊，導致炎症反應，令毛髮不斷脫落。」她指，多數患者頭皮毛囊最先受攻擊，出現1個或多個大小如硬幣的圓形禿髮，當中5%至10%人會全部頭髮脫落，變成「全禿」（Alopecia totalis）。另外，部分人會出現全身毛髮脫落，醫學界稱作「普禿」（Alopecia universalis），除頭髮外，嚴重者連眉毛、眼睫毛、腋毛、鬍子、陰毛等毛髮也會脫落。

脫髮面積較少的患者，或可外用生髮藥水治療。（資料圖片）

劉指，遺傳因素是引發斑禿重要原因，患者一般較早發病，「近9成人會在40歲前出現鬼剃頭，臨床上見過最年輕患者僅3歲。」雖然一半人可在1年內重新長出頭髮，惟部分人的斑禿可持續多年。劉提及，若患者在兒童時期發病、或家族有斑禿病史；脫髮範圍呈帶狀，沿著顳骨與枕骨等頭部周邊脫落，或有廣泛性脫髮、指甲變化；病情持續超過1年；自身有異位性體質、患其他自體免疫疾病等人士，可能會有較高風險出現全禿及復發。

9成患者40歲前發病 最年輕僅3歲

視乎影響範圍，醫生會採取不同治療策略，若脫髮面積少於50%，可在患處局部塗抹外用類固醇藥水，或外用5%米諾地爾（Minoxidil）生髮藥水，亦可局部注射類固醇藥物。她解釋︰「直接在患處注射類固醇，可抑制毛囊發炎反應，改善毛髮生長。患者需每4周打1次類固醇，一般用藥1至2個月便有明顯改善，惟要注意類固醇副作用不少，可令皮膚變薄萎縮、使微細血管擴張等。」若持續注射類固醇6個月無明顯改善，便要考慮停藥。

脫髮面積多於50% 可局部免疫治療

至於脫髮面積多於50%者，可選擇接受局部免疫治療，或口服類固醇或JAK抑制劑治療。劉指，JAK是免疫功能細胞表面受體，屬一種用來傳遞細胞內信息的酵素，與多種炎症及自身免疫系統疾病的發病機制相關。通過口服JAK抑制劑，可直接抑制體內發炎激素生成，降低與T淋巴細胞相關的毛囊發炎反應，更可促進處於休止期的毛囊進入生長期。劉說︰「研究顯示成人嚴重斑禿患者，用藥後第36周，達到80%或以上頭皮毛髮覆蓋率者比例明顯高於安慰劑組別。」但口服JAK抑制劑或引發上呼吸道感染、頭痛、生暗瘡及血脂異常等副作用，更可能導致嚴重感染，增加癌症及血栓形成風險等。