乳腺炎常見於產後、哺乳期間的媽媽身上，是中醫外科常見疾病，中醫稱之為「乳癰」或「吹乳」。根據懷孕期及哺乳期可分為「內吹」和「外吹」，一般症狀包括紅腫熱痛，有「成膿快，癒合速」的特點。

中醫指，疏肝理氣、清熱解毒為本病的基本治療法則，根據病因及體質，用藥內外並用，配合火針治療，效果會更明顯。

註冊中醫師白秉銧

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師白秉銧指，乳腺炎多發生在初產婦的哺乳期，較少發生在懷孕後期，多因乳汁留滯所致，原因包括患者乳汁分泌過多、乳頭破損而結痂，影響乳汁外洩而阻塞等。至於懷孕期乳腺炎，中醫認為是胎氣旺盛上沖，導致乳房氣滯而結腫，需按發病之因，對症治療。

他指，成膿階段的乳腺炎，腫瘍處會紅腫熱痛，此時應盡早排膿，因成膿快而癒合亦速，手術排膿傷口大且難以癒合，「火針治療則有明顯優勢，傷口小癒合快，且火針具有強力消炎止痛作用，但必需對病情有充分了解，因過早排膿，反使膿毒難以盡洩，膿毒蘊結不清，可使病情纏綿不愈。」他又提醒，若化膿後不及時清除膿腔，容易導致「傳囊之變」，或釀成變症。

久治不愈 會出現變症

乳腺炎久治不愈也會出現變症。白秉銧指，久病至虛，腫塊不消，膿腔破損外潰，潰孔歷久不斂，甚至形成多個潰孔，互相貫通致形成竇道，滲出稀薄膿水，患者或伴有精神疲倦，低熱、納呆等全身症狀。

治療方面，症狀相同而病因各異，如嬰兒過早斷奶，疏肝理氣、清熱解毒之餘，還要加入回乳之藥，因乳頭破損而感染，則外邪乘虛而入，此時應先控制感染，配合外敷清熱解毒中藥。

白秉銧指乳腺炎變症甚為棘手，臨床上應辨證求因，靈活運用，攻補兼施，才可發揮中醫治療的特點。