5月12日早上，一名漁護署職員在大嶼山工作時被蜜蜂螫傷，昏迷送院搶救後不治。消息指，初步了解事主本身有高血壓，當時在山坡種樹，身上至少有四處被蜜蜂螫傷。

有醫生稱蜜蜂的毒素會引起敏感，令喉嚨水腫、呼吸困難、血壓降低等，亦有機會引致併發症致死。若本身有敏感的病如哮喘，風險會高些。如心臟有問題，亦會因血壓降低引發心臟病。若被愈多蜜蜂螫到，敏感的機會愈高。另外要視乎體質，若本身對蜂毒敏感，並從事野外工作、曾被蜜蜂螫過，或會令體質敏感化了，可能一隻蜂螫也會令其死亡。

蜂螫



常見的螫人蜂種有蜜蜂、黑蜂、馬蜂（也稱胡蜂、黃蜂）等，世界上已知蜂種有5000多種，中國記載的有200餘種。香港常遇到的有蜜蜂、黑蜂及黃蜂。而不同蜂種所帶的蜂毒和强度都有差別，一般蜜蜂的毒量較少，也是作為蜂毒療法的主要原料，所以研究比較深入；馬蜂、黑蜂帶毒較多，螫人後對人傷害也較大。

蜜蜂雖然被公認為益蟲，對農業、對環境都是貢獻多傷害少。相比起其他昆蟲如蚊蠅，蜜蜂既不會傳播瘧疾、腦炎、登革熱症等傳染病，原生病菌病毒或蟲卵也不會傷害人類。

人類恐懼蜜蜂，尤甚於毒蛇猛獸，對於蜂毒，更成為蜜蜂的秘密武器，致命殺人的毒藥。蜂毒之所以可怕，並非在於其毒性有多毒，只因蜂毒本身含多種物質，足以引發人體的敏感反應，嚴重的甚至可導致死亡。

蜂螫傷的表現

一般蜂毒中毒症狀，會呈現局部傷口處紅腫、劇痛、瘙癢，蜂刺部位可發生壞死、化膿的情況。鄰近氣道易致氣道狹窄，近眼部可致視力下降。

如受到一群蜜蜂或胡蜂侵襲，全身會出現中毒症狀如發熱、全身疼痛、頭痛、噁心、嘔吐，過敏反應（螫傷後最早最常見的臨床表現）如皮膚蕁麻疹、喉頭水腫、呼吸困難、心率增快、茶色尿等，嚴重者血壓下降，發生過敏性休克（早期致死主要原因），病情危重者可致多器官功能障礙綜合症（MODS）。

蜂毒

蜂毒（Bee Venom）又稱蜜蜂毒素，一般指蜜蜂科昆蟲中華蜜蜂、意大利蜜蜂等工蜂尾部螫針腺內的有毒液體。蜂毒含有生理活性的胺、糖類、脂肪、各種氨基酸，以及卵磷脂、組胺、膽鹼、甘油、磷酸、甲酸、脂肪酸，還含有磷、碳、硫、鎂、銅、鈣、鉀等元素。

蜂毒是蜜蜂遇到攻擊時通過螫針排出的毒液，由工蜂的毒腺和副腺分泌並貯存在毒囊內。新出房的幼蜂毒囊內僅有很少的毒液，隨著日齡的增長逐漸積累起來，至15日齡時約為0.3mg，18日齡以後的工蜂就不再產生更多的蜂毒。之後，毒囊中的毒液重量保持恒定，貯存在毒囊裡的毒液，一經排出，就不會得到補充。

過敏現象

一隻蜜蜂在螫刺時可以射出0.1mg的蜂毒；一般人同時受到3-5隻蜂螫刺，就會產生局部的反應；200-300隻蜂螫就會引起中毒；短時間內受到蜂螫500次，可致死亡，但對兒童，30-50隻可致死，如受到15隻以上的胡蜂螫刺，人體便會產生中重型的反應。

一些外在因素，如環境溫度和被螫刺的位點也會影響致死率。不同體質的人對蜂螫的反應不同，過敏體質的人，有時只要經一次蜂螫，也可產生嚴重反應。大多數人對蜂毒能產生免疫力，常受蜂螫的人，經過一個階段後會產生免疫力，即使同時受到多隻蜂螫，也不會產生嚴重的反應。

蜂螫傷的臨床表現

不同的人對蜂毒的反應有所差異，大多數人在受蜂螫的部位會出現局部的痛、腫、癢的情況，這種局部反應，過幾小時或幾天就會自動消失。但有極少數人會發生嘔吐、腹痛或是全身皮膚潮紅、瘙癢、蕁麻疹、紫癜、怕冷、發熱等全身反應。

被蜂螫後，會出現過敏反應及直接毒性作用致病，前者與中毒劑量無關，後者存在明顯的劑量效應關係，臨床上主要表現為過敏與多器官功能損害，被馬蜂或黑蜂螫傷者更須注意。

1、局部皮膚紅腫、疼痛或伴有瘙癢，蜂刺部位可發生中心性壞死，可持續數天。

2、過敏性反應（Anaphylaxis）：瘙癢、蕁麻疹、水腫、紅斑等，嚴重者可發生過敏性休克、喉頭水腫等，甚至引起呼吸道痙攣，導致窒息直至呼吸衰竭而死亡。

3、橫紋肌溶解症（Rhabdomyolysis）：胡蜂尾針及毒素可致橫紋肌損傷，細胞膜完整性改變，多伴有急性腎衰竭及代謝紊亂致高鉀血症等。

4、血管內溶血（Intravascular haemolysis）：蜂毒可以改變毛細血管通透性，導致血紅蛋白尿、急性腎衰竭。

5、泌尿系統：早期會出現尿液顏色及尿量的改變。一般因毒素直接損害腎小管，可以出現急性間質性腎炎及腎皮質壞死。

6、神經系統：頭暈、頭痛、以至休克性暈厥等。

7、呼吸系統：表現為氣促、胸悶、呼吸困難等，部分患者發展為急性呼吸窘迫綜合症。

8、血液系統：可誘發凝血功能異常，出現非螫傷部位的皮下出血點、瘀斑、嘔血、甚至便血。

9、消化系統：輕者常表現為腹脹、噁心、嘔吐。嚴重者可誘發消化道出血。

10、循環系統：部分患者可出現低血壓、心律失常等。

11、多器官功能障礙綜合症：機體有兩個或以上的器官或系統同時或序貫發生功能障礙，可出現彌散性血管內凝血。

蜂螫傷後處理

1、局部傷口早處理，盡快清除皮膚上的毒囊毒刺，減低注入皮膚的毒液量。蜂螫後，切忌擠壓傷口，蜂毒只可吸出，不宜擠出，否則適得其反，令中毒更深；必須即時處理，沖洗傷口。

• 馬蜂螫傷後無毒腺殘留，傷口局部無毒刺，且毒液成鹼性，可用弱酸性液體沖洗，如食醋等。

• 蜜蜂螫傷後有毒刺，先除毒刺，毒液成酸性，可用弱鹼性液體沖洗，如肥皂水或2%-3%碳酸氫鈉（小蘇打粉）溶液等。

2、局部冷處理，螫傷部位在幾分鐘內會出現紅腫和疼痛，幾個小時內可能消退，影響是輕微和短暫的。有的會持續1-2天。沒有什麼併發症的情況下，冷敷處理就可以了，也可以局部清水或生理鹽水進行沖洗。

3、大範圍反應處理

• 冷敷，能夠減輕不適，如果螫傷部位在四肢，應該抬高患肢；

• 如疼痛可配合止痛藥或抗炎藥；

• 過度瘙癢的可口服或外用止痕藥物。

中醫藥治蜂毒

中醫對蜂毒的使用歷史悠久，利用蜂毒做醫療，是傳統中醫學的重要組成部分。蜂毒用於醫療上最早見於《神農本草經》，往後的《五十二病方》《傷寒論》《金匱要略》《肘後備急方》等醫藥古籍對蜂療均有記載。經過數千年的發展，中醫理論把蜂毒應用在醫療上，把傳統醫學、現代醫學、生物醫學相結合為成熟科學體系。

中醫學既能善用蜂毒，對於解蜂毒，自然亦有完整的醫療規範，只是近代醫學集中在藥品治療，把原來中醫解毒急救法誤解為農村土法。

解蜂毒最重要解急扶危，現場立救最為要緊，很多人被蜂螫之後會有明顯的腫塊，需要採取一定的方式來消腫；一些藥食同源的食材都具有很好的消腫止痛療效，幫助患者更好的清除毒素，緩減疼痛。

芋梗在中醫藥被稱為解治蜂毒第一藥，芋梗是植物芋頭的葉柄，《本草衍義》謂芋梗具有祛風、利濕、解毒、化瘀之功效。《湖南藥物志》也記載芋梗：「治筋骨痛、無名腫毒、蛇蟲傷，芋莖搗爛敷患處」。

新鮮草藥如蒲公英、半邊蓮、紫花地丁及七葉一枝花等搗爛後敷在患處，也能急救消炎；有醫師曾親身以蒲公英莖葉的乳汁塗刷螫處半小時，2小時後褪紅消腫，疼癢全消。這些草藥不單止對蜂毒，對部分蛇毒亦同樣凑效。

一些蔬菜如洋葱、老黃瓜、大蒜、生薑、韭菜及通菜等，將之搗爛，把汁液塗刷在蜂螫的地方，也做到消腫止痛，緩減症狀，對後續的治療起正面作用。

由此可見，無論被何種蜂螫傷，中醫基本上都以清熱涼血散毒為主，中草藥如馬齒莧、夏枯草、菊花葉等亦可用上。《本草綱目》記載青苔治蜂毒之説，這是華佗在野外現取現用的例子。

蜂螫蜂毒可大可小，在外如遇到蜂群，保持鎮靜，不招惹蜜蜂不會無故襲人；如遇到停落在頭部、肩部，不要干預，切忌拍打；要把身體暴露的地方包裹嚴實，不要奔跑、撲打，建議蹲伏不動以避開蜂群襲擊。

如被蜂螫，身體出現嚴重紅腫症狀，必須及時就醫治療。傷後不要自行處理，避免造成傷口感染和毒液擴散。

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