每次一到長假期，明明沒事做，但深夜總是不願入睡，亦硬要保持清醒，或者無間斷煲劇。原來這種報復式熬夜心態是一種「拖延症」！長此下去，不只令自己白天精神不佳，以後想早點睡覺亦難以入睡，造成惡性循環！ 立即了解如何擺脫「睡眠拖延症」！

「睡眠拖延症」是報復心態？某一類人特別容易出現？



「明天放假，看多一集都無妨！」踏入假期前的深夜，你內心有沒有這種惡魔般的掙扎？社會學家Floor Kroese在2014年進行了一項研究，說明了遲遲不願睡是一種拖延症，即使沒有非熬夜不可的原因，都會自願性熬夜，因為各種心理因素而無法按時就寢。這些報復式熬夜的心理現象其實是一種「補償心理」。心理學家Alfred Adler指，當人因生理或心理問題受挫時，就會不自覺地以其他方式補償，減低自己的不安及焦慮。

至於大家不願睡覺，其實是在補償些甚麼？當我們在白天花費大量時間工作、與人交流，很少有獨處的時間，久而久之便會令自己覺得時間未受自己支配。為了把時間「還給」自己，大家就會運用深夜的時間，關上房門享受獨處時間，「補償」白天不能自我掌控時間的遺憾。可能做一些令自己放鬆的活動，例如煲劇、網購，甚至其實無所事事，但偏偏不願合上眼睛！因此，平日壓力大的人要小心，你很有可能會不知不覺跌入報復式熬夜的漩渦！

（圖片來源：《瘋騷小男人》劇照）

5大問題check自己有沒有「睡眠拖延症」！



不用擔心，「睡眠拖延症」並不是一種病，想知道自己有沒有這種心理現象，可以參考以下問題：

常以「白天壓力很大，需要多一點自己的時間」作熬夜藉口。 到了應該睡的時間，但仍然無法停下手上活動，即使是毫不趕急。 在家人睡覺後，我的精神狀態反而更好。 當我想上床入睡時，很容易會被其他事情分心。 我實際入睡的時間比預期中晚。

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