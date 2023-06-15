「對待疾病，究竟是信專家好，還是信自己好 ? 」有些市民一直有這樣的疑問。以應對新冠病毒病為例，曾幾何時，政府專家要求市民必須高度戒備，不可鬆懈；至本月初，有專家指第6波疫情爆發，確診人數會在高位徘徊，更預料「持續多數星期後才回落」。言猶在耳，近兩周各項數據均顯示，疫情已開始回落，而那位專家就像一些「財演」般，講完就算。

港疫情回落，也與內地疫情下降趨勢脗合。綜合內地的監測數據顯示，疫情已從5月下旬的上升趨勢轉為下降。專家跟不上形 勢，預測「有時」失準，不獨香港的專家如是，早前就有數以百計的「專家」所寫的論文更因未達「科學化穩妥」(scientific soundness )的標準而被撤回。

330 多篇專家論文遭撤回

多份研究及學術期刊早前撤回了 330多 篇與新冠有關的文章，包括《與新冠相關的急性腎損害》、《你的 AI 能否區分貓與新冠 ？》等。有挪威的資深研究人員解釋，疫情期間，不少研究人員因想讓更多論文出版，或會不惜走捷徑，「繞過」學術的專業操守，若這些粗疏而謬誤的文章所提及的策略會透過傳媒，獲推薦成為治療或預防新冠的實際的措施，便真是害人不淺。

原來這些論文往往會陳述一些，連作者和所屬機構都無法確認的觀點及「事實」，論文的研究也沒有數量夠大的樣本規模。當涵蓋更多樣本時，研究人員便不能維持之前就藥物效果所得出的結論。正如筆者一直強調，人類對新冠病毒知之甚少，研究人員突然對自己認識不多的議題進行大量研究，出現問題或謬誤的機會便會更高。若他們急功近利，走捷徑，抱「博一博，不出名便算」的僥倖心態，就更會害死人。

世衞和美國政府便因一份在醫學權威期刊《刺針》刊載的研究報告，指藥物羥氯喹(hydroxychloroquine) 會增加新冠患者心律失常和死亡率的風險，而停止進行羥氯喹抗新冠有效性的測試 。這篇將羥氯喹與死亡率增加關係聯繫起來的論文，被引用的次數也最多( 1,360 次) ，更導致世衞要求英國監管機構 MHRA 暫時進行英國所有羥氯喹試驗。法國還更改了該藥物在新冠治療中的國家推薦標準，並停止了所有試驗。



（iStock圖片）

信事實 要打針

專家未必可信，但港幼兒及長者的新冠疫苗接種率偏低卻是事實。對英國早前調查嬰兒患嚴重心肌炎「異常激增」(其實只涉及15 名嬰兒，並造成至少 1 人死亡)的情況，是否與疫苗有關的新聞，明智的家長在兒女健康與疫苗副作用之間，相信不難決定。

至於長者，另一位專家、以色列衞生部的專家顧問Yoav Yehezkelli斷言，新冠病毒病「絕對是一種只會危及老年人的疾病。」而港衞生署的專家強調，本港現有的新冠疫苗對防重症和死亡高度有效。老友記信不信，由你。

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