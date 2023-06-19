炎炎夏日，街上彷彿人手一杯凍飲，一向貪嘴的Hazel ，也敵不過凍飲的誘惑。

Hazel 一向有子宮肌瘤，我作為她的醫生，當然會經常叮囑注意事項，戒生冷之品便是其中一欄。

相約見面，Hazel 頸上掛著小風扇，並道：「外面真是熱到溶。」

我望著Hazel ，並問道：「是否吃過生冷之品？」

Hazel 愕然地問：「怎麼你會知道？」

我答：「望診乃中醫診斷的首項。」

Hazel 扁扁嘴說：「天氣實在熱得心煩，就連胃口也變差，來杯凍飲，吃個沙律當正餐，感覺清爽，何解中醫角度就從來都反對生冷呢？」

我答：「人體的氣血、五穀營養，都要靠脾胃來運化和吸收，寒冷食物與體溫相差太大，身體需要動用本身的陽氣中和食物陰寒之氣，尤其會損害脾胃，影響脾胃運化功能。以香港為例，夏天炎熱、潮濕，容易令體內同樣地濕熱。陰陽平衡是人類健康的關鍵，吃生冷食物會增加體內寒氣，令人體濕上加濕。長期進食生冷或冷飲，則會造成陰陽不平，令身體出現毛病。例如：腹痛、腹瀉、噁心嘔吐、心血管疾病、心胸痛、女性經痛和各類由於宮寒而引致的婦科病等，子宮肌瘤便是其中之一。

除此之外，生冷食物亦會間接導致大肚腩。由於生冷會令身體存在過多濕氣，令脾胃不能將濕氣正常地排出體外，導致痰濕內困。痰濕不單止令人出現虛胖、眼肚膨出、面頰鬆弛，更會令體力變差，人疲易累，令脂肪容易積聚在腹部而出現大肚腩。嘴唇也會變得黑紫，其原因是體寒，陽氣虛弱造成。身體的新陳代謝，血液迴圈變差，同時也見手腳冰冷、胸悶氣短、易拉肚子等。凍飲是導致體寒、脾胃虛的主要元兇，特別是愛以沙律作正餐、早上冷生果作早餐，餐餐喝凍飲，也會容易脾虛面黃。」

Hazel 恍然大悟：「難怪你一眼就看出我偷食！其實，生冷食品，還會影響甚麼體質的人呢？」

我答：「所有體質虛寒者都不宜，會令身體變得更差，固有病難以根治。若果患有氣管敏感或哮喘等，生冷之品會令疾病發作。因為進食生冷食物會令氣管收縮，所以氣管敏感會變得更加嚴重。同時生冷之品會令周圍組織寒氣上升，寒主收引，導致經絡堵塞，繼而引致鼻塞。但提醒部分哮喘病人因食道和氣管接近，凍飲有機會誘發哮喘發作。」

Hazel 嘆口氣，並問：「有時天氣實在太熱又可以怎樣解暑？」

我答：「按壓穴位。

大椎穴：需要時順時針方向按2分鐘便可。

曲池穴：需要時左右手各按壓2分鐘便可。

解熱花草茶。

1·桑菊茶：取桑葉、白菊花各10克，甘草3克，加500毫升開水泡5分鐘後便可飲用。

2· 薄荷茶：取薄荷葉、甘草各6克，加水500毫升，煮沸5分鐘。

以上花草茶，適合熱性體質人士。」