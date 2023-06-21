今時今日做青少年工作，面對日益刁鑽的年輕人，同事往往要破格思維（think outside the box）。早陣子，同事們為令年輕人完成一些指標而討論獎勵計劃，由於資源有限，我們的獎勵好像稍嫌欠缺吸引力。

同事的討論，讓我想起近三十年前所做的一件比較「破格」的事。當年為了提高一群十三、十四歲男孩子參加者的積極性及參與度，我對他們說我會讓達標人士觀看一齣「三級片」，更明言內有裸露鏡頭。他們即時嘩然。在項目的過程中，他們直覺斷言我應該只是糊弄他們，所以不斷猜測究竟是甚麼三級片，更結論應該會是播卡通片。

到了揭盅日，幾位完成指標的青少年被帶到電影室，在那個還是錄影帶的年代，看了一套生物教育片，全程近鏡拍攝去講解分娩過程。他們即時「噓爆」，之後卻是「哇嘩鬼叫」，再接著全場靜止，畢竟對這個年齡層的孩子來說，分娩過程還是十分震撼的。離場後，其他男孩子也會好奇探頭查詢，他們也樂得四處炫耀，更標榜是「近鏡」、「真人」和「震撼」，當然最後他們也會揭曉，也是當年少年的一則嬉笑談資。

當年我確實是取巧，因為雖然涉及裸露，卻其實是教育電影。但「三級片」這噱頭卻成功引起他們的好奇心，推動他們完成計劃，讓他們有機會揭開我的底牌。過程中他們十分興奮和熱烈，而看教育片的青少年也因印象深刻而有所得著。

從事青少年工作不能墨守成規，許多父母要求子女努力讀書升讀大學，誘因是藉此找一份有前途的工作。但是這個誘因是否切合青少年的思維？如果當日我說的獎勵是生物教育片可以豐富知識，參加者會否如此雀躍？現今的父母能否以破格的方法去迎合Z世代的需求？

其實所謂破格，可能只是換轉一個角度去看待事物，以非傳統的思維和行事方式，做的事可能還是約定俗成。一套生物紀錄片，可以被說成三級片，但本質還是教學片。

到了今天當我和同事分享這個湮沒於塵封記憶中的故事，我的同事還是覺得我「破格」。但當你要獎勵下一代，你又有甚麼賣點？