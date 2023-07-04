今日，寫呢篇稿時，有少少手震！點解？因氣上心頭，好鬼嬲！嬲乜？嬲全球口是心非的環保組織及「英雄」！

福島核電廠爆炸大災難，誰會忘記？

日本即將不理周圍國家強烈反對，落實將2011年311大地震的危險液體「核廢水」排出海洋，分分鐘會令附近生態「攬炒」！

這裏排出的核廢水，將會令附近海洋生態「攬炒」？

當然，日本政府再三強調「核廢水」已經稀釋到「安全水平」，故此，排出海洋不會造成生態災難，大家可以放心。

日本人也覺政府在「呃鬼食豆腐」！

呃鬼食豆腐！若果日本仔真係認為「廢水」安全，為乜唔留返俾自己國人飲用、煮餸、養魚，最少，也可以用來沖涼、洗衣服、種花、洗車，甚至用來沖廁所⋯⋯咁多民生用途唔安排，竟安排放出海洋？

誰有信心再吃日本海產？

更離奇，擺明對附近國家靠害，而水，亦有機會慢慢流往各國，咁，點解西方世界好似借咗「盲公陳」對眼、「聾耳陳」對耳，有點不聞不問姿態呢？極之可疑。

國際環保組織及「英雄」，離奇地對日本排核廢水入海洋，採取沉默態度，為何突然又聾又盲？

一直以來，聯合國都將環保污染問題，列為重中之重，強調必須由各國攜手應對。事實上， 大家可上網睇睇，全球有幾多政府或非政府環保組織。分三大類：（一）洲際性的。非洲、歐洲及北美；（二）國家性的。全球略略先進的國家，必有政府官方環保組織；（三）非政府組織。多不勝數，任何範疇皆關注到，尤其空氣及水，更是最多團體關注。著名的國際有組織團體包括綠色和平、地球之友、自然之友、國際自然保護聯盟、世界自然基金會⋯⋯。

單單香港，已有保護海港協會、環保觸覺、綠色力量、長春社、香港地球之友⋯⋯。

究竟，以上眾多環保組織，「死曬去邊」！為乜對日本政府排放「核廢水」，裝聾扮啞，變成一條條軟皮蛇，所為何事？有乜玄機？可有人點醒一下小弟？

其實，呢單嘢，正正是任何環保組織打響招牌最佳機會，應該全部衝去日本福島附近，搞個「千帆並舉」大型抗議，目標之一，要求日本政府高官人人先飲一公升「核廢水」再談判！

否則，全球人一致杯葛日本所有食物，尤其魚類，用外力逼當地漁民向政府施壓！

香港方面，別人唔做自己做，政府帶頭查封所有日本海產，一為抗議，二為保護港人。

而全港環保團體，亦應立即組織聯盟，鮮明宣示對呢單嚴重事件的立場。

仲有仲有，2019年大出風頭，成為「時代雜誌」封面人物的瑞典環保少女格雷塔，既在這範疇攞盡光環，咁就必須直飛日本，踩去福島強烈表態。

若果加埋加埋，在全球壓力下，睇你日本政府點「死」！

