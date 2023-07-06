新冠肺炎疫情緩和，但肺炎球菌「接力」襲港。有呼吸系統科專科醫生指，肺炎球菌在港發病率持續高企，且不只影響稚童及老人，海外研究指50歲至64歲壯年群組中，每10人便有2人感染，引起腦膜炎比率高於長者。當中血清3型屬「最惡」類型，感染者逾半屬成年患者，患者對常用抗生素有高抗藥性，增加治療困難。曾有6旬婦染肺炎球菌後併發肺血症，需入住ICU長達1個月，出院後仍需用輪椅及拐杖附助行走。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪

肺炎是本港第二大殺手，當中肺炎球菌疾病發病率在2009至2019年間，達每10萬人約1.7至2.9人，除了嬰幼兒及長者，對壯年人的威脅亦不容忽視。呼吸系統科專科醫生曹忠豪指，海外研究指50歲至64歲健康人士發病率為每10萬人有2萬人，與65歲或以上的每10萬人有2.4萬人發病相若；且併發腦膜炎比率更高，50歲至64歲為60%，年逾65歲僅51%，顯示壯年人亦高危。

致多種併發症 死亡率可高達47%

曹續指，肺炎球菌有100多種血清型，當中約30種會造成人類感染，以血清3型「最惡」，2016年至2020年佔本港入侵性肺炎球菌病例約45%至53%，成人個案中佔逾半，兒童個案中佔近7成，「近期也有2歲女童感染後出現白肺。」

他說，血清3型病例易出現多種併發症，如菌血性休克等，死亡率可高達47%。有研究更指血清3型對常用抗生素如紅霉素、四環黴素，出現54.6%和71.2%抗藥性，增加治療難度。且血清3型毒性較其他血清型高，其獨特依賴途徑會保護菌株免受吞噬作用，降低身體對病毒保護力，而本港資助接種計劃選用的13價及23價疫苗，亦非針對血清3型，「有研究推論現有疫苗需現時8倍或以上血清3型抗體，才能有效保護。」

6旬婦受感染 需入ICU住足1月

曹又謂，50歲壯年群組，多屬家中「夾心人」，上要照顧高堂，下要看顧子女，社交及工作仍十分活躍，或會增加被傳染風險，「加上不少人有慢性病，如糖尿病、腎病等，亦易併發肺炎。」曾有64歲女士染肺炎球菌後，出現嚴重肺炎及敗血症，右側胸腔積液，需用廣譜抗生素治療，留醫ICU長達1個月，需做氣管造口長用呼吸機。曹說︰「病人本身行得走行，雖有糖尿病及支氣管擴張症，但程度均輕微，惟染肺炎球菌後身體明顯差好多，出院後要坐輪椅，近日覆診仍要用拐杖。」