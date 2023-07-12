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12/07/2023

做三伏天灸要戒蝦蟹！夏天脾胃弱，推介健脾補腎、潤肺益氣「中式南瓜素湯」

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　　「天氣真的很熱。從港鐵站行到診所只是一會兒，已經汗流浹背。」Brenda說。

 

「由夏至開始計算，第三個庚日便開始入伏。三伏天有三伏，分別為初伏、中伏和末伏。2023年的初伏由7月11日開始，正是貼天灸的時候。」我說。

 

　　「哎呀！忘記了。現在貼可以嗎？」Brenda問。

 

　　「當然可以。每一伏為期十天。不一定要初伏日才可以貼。在初伏的十天內貼第一貼也有效果的。

 

　　三伏天灸是發泡療法的一種，明末清初醫家張璐提出夏日三伏外用白芥子，塗於肺俞、膏肓、天突等穴位，對冷哮很有效果。此後，三伏天灸繼續發展和應用至今。現在我們會使用白芥子、細辛、附子等溫熱中藥磨成粉末，加上新鮮薑汁調配成天灸藥泥，貼於適當的穴位。」我說。

 

　　「很難理解，天氣已經這麼熱，還要溫熱？豈不是熱上加熱？」Brenda問。

 

　　「中醫十分重視和大自然的關係，主張順應自然。一年有四季，存在春生、夏長、秋收和冬藏的自然規律，我們也應順自然，春養生、夏養長、秋養收、冬養藏。在三伏天，天氣雖是十分炎熱，地下水倒十分清涼。如果在鄉村有打井水習慣的，印象更深刻，夏天的井水是涼的。人體也一樣，順應四時而陽氣最為旺盛，陽氣隨氣血偏行於外表，在內則相對不足。

 

　　三伏天灸療法在此時將藥物和穴位的功效相結合，借助自然界之陽氣生發，袪除體內寒邪，溫補人體。正正是內經說春夏養陽的意思。三伏天灸在夏季溫陽補益，實則為秋冬儲備陽氣。所以在冬天好發的疾病如哮喘、鼻敏感等，又或寒性的疾病，如關節痛等，都可以通過貼三伏天灸來改善，冬病夏治。當然實際情況，則依照病人的狀態，或需同時配合中藥和針灸，加強療效。」我說。

 

　　「如果做了天灸，飲食上有沒有需要注意的呢？」Brenda問。

 

　　「因為天灸後有機會出水泡，所以一般發物如蝦、蟹等暫時不要吃。夏天脾胃相對較弱，飲食宜清淡，可以煲南瓜湯。南瓜性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。炎熱天氣，不少人忍不住吃喝生冷，脾胃容易寒生濕，出現腹痛腹瀉。湯中可加入淮山和茨實，健脾補腎，特別茨實能止腹瀉。腰果性平，味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。腰果味道鮮甜，大多數素湯以腰果代替豬肉，可以作為南瓜湯的材料之一。」我說。

 

　　「現在開始三伏天灸、食療喝湯。麻煩陳醫師幫我貼天灸吧。」Brenda說。

 

下一頁：即睇「中式南瓜素湯」有咩材料點樣煲

 

 

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